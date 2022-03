Le réseau Hydroparts Assistance reste fidèle

Créé en 2010, le réseau national Hydroparts compte 28 franchisés et 90 techniciens au volant de leur atelier mobile qui transportent plusieurs centaines de pièces dédiées au hayon élévateur qui équipe des véhicules professionnels. Ces experts du matériel de levage interviennent, 7j/7-24h/24, chacun à l’échelle d’un ou plusieurs départements. Le réseau couvre aujourd’hui 75 % du territoire national et le Luxembourg depuis 2019.

« Le renouvellement de ces huit contrats représente une étape très significative pour notre réseau. Cela valide l'utilité de notre métier de proximité pour les entreprises, notre organisation et l'adhésion de nos membres », souligne Geraldine Leraux, directrice du réseau Hydroparts Assistance. « Depuis 2015, première année de renouvellement des contrats pour cinq ans, 100 % de nos franchisés ont choisi de poursuivre l'aventure dans leur activité. Également, la franchise a assuré le suivi de trois reprises d'activité pour cause de départ à la retraite. Nous avons, par exemple, accompagné le passage de témoin du franchisé HPA 49 à son technicien et également assurer le suivi de la reprise d'activité pour trois membres du réseau ». Depuis 2010, quelle que soit la configuration, la tête de franchise accompagne au cas par cas chaque membre du réseau dans son aventure et son évolution entrepreneuriale. Un accompagnement sur mesure qui est basé sur un service client commercial et technique identique quel soit le lieu d'intervention en France.