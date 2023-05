Le réseau Hyundai se met au vélo

Hyundai s’est rapproché de la marque de vélos Rayvolt pour obtenir une version exclusive de son modèle Next. Ce dernier sera proposé à la vente et comme vélo de courtoisie dans son réseau.

Hyundai Motor France a fait appel à la marque de vélos à assistance électrique Rayvolt pour définir une version spécifique de son modèle Next. Cet engin sera disponible à la vente en exclusivité dans le réseau du constructeur, mais servira également de vélo de courtoisie pour les clients qui le souhaiteront. Le produit profite d’un design particulièrement travaillé et d’une technologie assez inhabituelle. En effet, il bénéficie d’un accessoire baptisé RegenFit et d’une application qui transforment ce vélo en un vélo d’appartement. Le propriétaire peut donc s’entrainer chez lui tout en rechargeant la batterie du vélo. Différents niveaux de résistance permettent de moduler l’entrainement. Ce nouvel engin arrive dans le réseau Hyundai comme un complément de mobilité.

Disponible à partir de 3 490 euros TTC

Les vélos Next arrivent dès ce mois-ci chez les concessionnaires Hyundai. Ils serviront de vélos de courtoisie pour les clients qui opteront pour ce mode de déplacement. Au-delà de ce rôle, les vélos seront proposés à la vente au tarif de 3 490 euros TTC chez les distributeurs. Les acquéreurs pourront bénéficier pour la plupart des aides financières allouées localement par les pouvoirs publics. « L’an passé, deux tiers des véhicules immatriculés par Hyundai en France étaient électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. En travaillant avec Rayvolt, Hyundai souhaite élargir l’offre de mobilité écoresponsable proposée par son réseau » souligne Lionel French-Keogh, président de Hyundai Motor France.