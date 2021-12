Le réseau Métropolis accueille ses premières bornes de recharge ultra-rapide

Baptisées Métropolis Express, ces nouvelles stations de recharge délivrent une puissance de 50 à 150 kW afin de répondre aux besoins en appoint ou pour des flottes spécifiques réalisant des kilométrages journaliers élevés. Elles viennent ainsi compléter le réseau existant de la Métropole du Grand Paris qui se distingue en désormais trois catégories : Proximité (puissance max 7 kW), Citadine (puissance max 22 kW) et Express (puissance max 150 kW).

100 km en 10 minutes

Les nouvelles bornes Métropolis Express sont équipées de prises Combo CCS et CHAdeMO. Adaptées aux véhicules électriques les plus récents, elles pourront délivrer une autonomie de 100 km en 10 minutes. La tarification se fait au kWh en fonction de la quantité d'énergie transmise au véhicule. « Ce mode de tarification, basé sur la vitesse de charge, est plus pertinent et transparent pour les utilisateurs. Sur chaque borne ou via l'application Métropolis, le client est informé de sa consommation et du prix de sa charge », précise le réseau. Sur les bornes Métropolis Express, pour une puissance demandée de 100 kW, le prix de la recharge est de 0,60 euro le kWh.

Métropolis bornes de recharges est un groupement d'entreprises composé de : e-Totem, SPIE CityNetworks et Cube Infrastructure Fund II.