Le réseau MG Motor France proposera des solutions de LLD et LMD pour les pros avec Arval

Après ALD Automotive et Aiways , c'est au tour de la filiale de BNP Paribas d'annoncer la signature d'un accord avec le constructeur de véhicules électrifiés.

De retour sur le marché français depuis 2020, MG Motor compte beaucoup sur son développement auprès des flottes d'entreprise. Un volet stratégique appuyé par la signature d'un nouvel accord de partenariat avec Arval, qui permettra au réseau de distribution de la marque automobile de commercialiser des offres de location longue et moyenne durée (de 3 à 72 mois) aux clients professionnels, PME et grands comptes. Le loueur sera en charge de la mise en œuvre des opérations de gestion des contrats et l’animation commerciale du réseau MG Motor France.

« Je suis ravi de ce partenariat entre Arval France et MG Motor France, qui s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique Arval Beyond. Avec MG Motor, nous allons proposer des solutions innovantes et durables à nos clients communs, puisque la gamme proposée par MG est à 100 % composée de véhicules électrifiés », déclare Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France.

« Le marché des entreprises est un volet important de la stratégie de développement de MG Motor en France. La signature de ce partenariat avec Arval va nous permettre d’élargir notre portefeuille de solutions de mobilité et de services, éléments essentiels dans la transition énergétique dont nous sommes acteurs », ajoute Haojie Guo, vice-président de MG Motor France.