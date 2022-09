Le réseau Seres se développe

Après des débuts chaotiques, la marque Seres prend son envol en France. Distribué par la société SN Diffusion, implantée en Occitanie, le constructeur chinois est de plus en plus présent dans l’hexagone. Plusieurs groupes de distribution importants viennent d’ouvrir ou préparent de nouveaux showrooms aux couleurs de Seres. Des ouvertures qui s’accompagnent parfois d’un voisinage avec les marques DFSK et Silence. Ces deux dernières firmes proposent respectivement de petits utilitaires et des scooters électriques. Elles sont distribuées par SN Diffusion pour la France (DFSK) et pour le sud-ouest (Silence). Ainsi, ces différentes marques profitent de nouveaux points de vente.

Amplitude, Dugardin et Michel

Parmi les nouveaux établissements, figurent ceux du groupe Michel. Un premier point implanté à La Rochelle rassemble Seres et Silence sur 182 m2 couverts. Une borne de 22 kW est disponible pour le public, tandis que l’équipe rassemble un chef d’atelier dédié, un responsable commercial et deux conseillers commerciaux. Un deuxième site à Angoulême devrait bientôt ouvrir ses portes pour accueillir les trois marques.

Le groupe Dugardin vient également d’ouvrir deux points de vente à Villeneuve d’Ascq et Saint Omer. Ces deux sites regroupent les marques Seres et DFSK, sous la direction d’Isabelle Baillieu. De nouvelles implantations devraient voir le jour dans les Hauts-de-France dans les mois à venir. « Seres répond aux attentes d’un marché en transition. Nos clients pourront ainsi acquérir une voiture électrique à un tarif abordable » souligne ainsi Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin.

Enfin, le groupe Amplitude a planifié l’ouverture de 3 sites Seres dans les villages automobiles d’Olivet (Orléans sud), Troyes et Dijon. « La création des Seres Stores est la suite logique du développement du Groupe et de son orientation vers la mobilité électrique » souligne Gérald Richard, président du groupe Amplitude.

Ce développement devrait permettre à la marque de passer de 35 à 70 points de vente en France d’ici à la fin de l’année.