Le réseau Volkswagen déstocke

Dans un contexte de commandes de véhicules neufs en chute libre, les constructeurs doivent revoir leur stratégie. Ainsi, Volkswagen France lance une campagne d’offres commerciales destinées à plusieurs modèles de sa gamme pendant le mois de juin. Les « avantages clients » mis en avant par la marque dans sa communication ressemblent beaucoup à des remises. « Nous avons actuellement près de 13 000 véhicules en stock disponibles immédiatement, toutes gammes confondues, thermiques, électriques et hybrides. Sur le mois de juin, nous proposons à nos clients des conditions commerciales jusqu’alors inédites, avec jusqu’à 3 500 € d’avantage client sur Polo, 3 300 € sur Taigo, 5 500 € sur Golf, et même jusqu’à 6 000 € sur Tiguan. Ces conditions nous permettent également de proposer des loyers plus compétitifs sur ces modèles afin de faciliter l’accessibilité à nos produits pour nos clients » résume Gerrit Heimberg, directeur de Volkswagen France. En d’autres termes, il faut déstocker. Pour y parvenir, les solutions ne sont pas nombreuses.

Prix en baisse

La deuxième partie de l’année risque de ressembler au monde d’avant : face à la baisse globale des commandes, il faut baisser les prix. Volkswagen l’a déjà fait en introduisant une nouvelle finition d’entrée de gamme sur plusieurs modèles, avec des tarifs plus attractifs. L’amélioration de la production et de la logistique a permis de revenir à une situation normale, et donc à un embouteillage dans les stocks des concessions de plusieurs constructeurs. Ajouté aux hausses de tarifs pratiquées au cours des deux dernières années, ce retour à la normale génère un grand nombre de voitures chères, disponibles pour des clients absents. Les distributeurs vont-ils de nouveau "pousser de la tôle ?"