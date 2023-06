Le réseau Volkswagen France affiche sa meilleure rentabilité depuis onze ans

Après une année 2022 difficile, Volkswagen a repris un nouvel élan et tutoie les 7 % de part du marché français. Les efforts vont se concentrer sur l’amélioration des ventes de voitures électriques et sur le déploiement des contrats d’agent au début de 2024.

Sortant d’un exercice 2022 difficile et sur fond de plan d’austérité annoncé par la maison mère, Volkswagen parvient à retrouver des couleurs en France, avec une progression des ventes de voitures neuves de + 26,3 % sur les cinq premiers mois de l’année. Et le mois de juin est bien orienté, notamment sur le canal des particuliers où Volkswagen progresse significativement.

Volkswagen France peut s'appuyer sur un stock de 13 000 véhicules disponibles

« Nous sommes globalement sortis de la crise des semi-conducteurs, ce qui nous permet de proposer à nouveau toute notre gamme, y compris les versions hybrides rechargeables de nos modèles. Nos performances s’en ressentent positivement et je précise que nous n’avons pas encore tout livré. En outre, nous avons encore 36 000 commandes, un indicateur important sur un marché encore lent. Sans oublier nos 13 000 véhicules en stock, disponibles », commente Gerrit Heimberg, directeur de Volkswagen France, en marge des essais dynamiques de l’ID.3.

Le client particulier est attentiste

À ses yeux, on ne peut pourtant pas parler de crise de la demande : « Nous sortons d’une période où les véhicules disponibles se faisaient rares, sous l’effet des problèmes de pénurie des semi-conducteurs et de logistique. Nous, comme les autres constructeurs, avons donc stoppé les remises et je crois que cela a marqué les esprits des acheteurs français et qu’il y a beaucoup de reports de décision ».

Gerrit Heimberg ne croit pas à un retour en fanfare de la guerre des prix, même s’il reconnaît que dans le périmètre du BtoB, par exemple, la concurrence se durcit et les initiatives fusent.

Une allocation de 9 000 Volkswagen ID.3 pour la France en 2024

À l’heure d’envisager le second semestre 2023, le dirigeant rappelle ses objectifs, notamment celui de 7 % de part en France. Or, Volkswagen est déjà à 6,9 % au milieu de l’année, ayant aussi retrouvé son cinquième rang sur le marché français, derrière le quatuor français (Renault, Peugeot, Dacia et Citroën). Sur le front de l’électrification, la situation évolue lentement. Les voitures 100 % électriques représentent 9,4 % des ventes globales de Volkswagen, ce que Gerrit Heimberg juge insuffisant : « Nous devons viser 12 à 15 % au second semestre et la nouvelle ID.3 restylée va nous aider à aller dans ce sens ». Rappelons que le modèle ID.3 s’est vendu à 250 000 exemplaires dans le monde, dont 16 000 en France. La nouvelle ID.3 restylée est déjà visible pour le public, deux véhicules de démonstration en moyenne dans chaque concession, et la France a obtenu 9 000 unités pour 2024.

Les voitures électriques les plus vendues chez Volkswagen en France (cinq premiers mois de 2023)

Modèles Immatriculations Evolution par rapport à 2022 ID.3 1 907 ID.4 1 336 e-UP 810 ID.5 281 ID.Buzz 158 Total 4 492 + 131,6 %

Volkswagen va appliquer le contrat d’agent à son réseau début 2024

Par ailleurs, Volkswagen s’apprête à reprendre le virage du contrat d’agent avec son réseau de concessionnaires, après un premier essai avorté. « Ces contrats sont signés, mais pour les déployer pleinement, nous attendons que les systèmes IT soient sécurisés, ce qui n’est pas encore le cas », explique Gerrit Heimberg en donnant rendez-vous début 2024. Skoda passera le test avant, en septembre 2023. Les relations entre la marque Volkswagen et son réseau sont plutôt bonnes et l’ID.3 a notamment été acclamée lors de sa présentation, aux concessionnaires. En outre, la rentabilité des distributeurs Volkswagen ressort à 1,4 %, la meilleure performance depuis onze ans ! Une rentabilité qui sera travaillée de concert avec la marque via une nouvelle tranche d’optimisation des coûts.

Optimiser les coûts de distribution avec des campus de marques du groupe Volkswagen

« L’objectif est notamment de regrouper les marques du groupe chez nos investisseurs et la mutation vers des campus de marques peut générer des économies d’échelle. Des synergies à l’après-vente peuvent être améliorées, tout ce que le client ne voit pas en somme », détaille Gerrit Heimberg qui compte aussi sur le VO et les nouveaux labels, Volkswagen Occasion Garantie en tête, pour améliorer les performances financières de la marque et de son réseau, ainsi que sur une meilleure digitalisation des parcours clients et une expérience plus chaleureuse dans les showrooms. Volkswagen France travaille aussi à améliorer sa conquête de clients, reposant par ailleurs sur un taux de fidélisation de 56 %. « C’est un de nos atouts, la marque est forte et sa gamme est profonde permettant des évolutions et de surcroît, nous sommes en avance sur les financements locatifs, notamment grâce à Volkswagen Financial Services », conclut Gerrit Heimberg.