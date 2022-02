Le réseau Vulco se consolide

Le réseau dresse un bilan de l'année 2021 positif et enregistre plus de 242 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 17% par rapport à 2020. Pour 2022, Vulco annonce de belles perspectives dans le développement de son réseau ainsi que de son image.

Vulco clôt l'année 2021 avec des chiffres supérieurs au marché, comme le volume pneus tourisme qui affiche une augmentation de 16% (marché à 14%), un volume pneus poids lourds à 14% (marché à 11%). Son activité grands comptes est également en progression de 20%. Enfin, l'activité entretien auto est en hausse de 14%. Tout juste achevée, 2021 célébrait le 25ème anniversaire du réseau : l'occasion pour Vulco d'opérer quelques changements. Le réseau a notamment mis en place un accompagnement des adhérents exclusivement dédié à l'activité industrielle et au tourisme : chaque métier bénéficie d'interlocuteurs experts. Un référent technique a également rejoint l'équipe industrielle. Stéphane Haug, directeur général de Vulco Développement, commente : « Nos performances sont historiques pour l'ensemble des activités du réseau, un succès lié notamment à une campagne de communication percutante, pour la première fois en télévision, un plan marketing et communication ciblé, et une mobilisation de tous nos centres. »

Digitalisation et consolidation du réseau

Vulco a également développé un nouveau concept de centre en 2021 qui va être déployé tout au long de l'année dans environ 50 points de vente dont l'ensemble des succursales. Par ailleurs le réseau a repensé l'expérience client en travaillant à la fois sur les points de vente physiques mais aussi digitaux, avec le lancement d'un nouveau site e-commerce. Ce dernier intègrera la prise de rendez-vous en ligne d'ici le 2ème trimestre 2022. Avec 7 ouvertures de centre en 2021, l'objectif est d'ouvrir 120 nouveaux centres sur tout le territoire et les DOM-TOM d'ici 2025. Une campagne de recrutement débute dans quelques semaines afin d'accélérer la dynamique.

En outre, après la refonte de son site, Vulco a lancé un site recensant les offres d'emploi : les adhérents y déposent les offres de postes disponibles dans leur centre que Vulco relaie sur les plateformes d'emploi. Actuellement, une centaine de postes sont à pourvoir. De plus, un nouveau logiciel de gestion a été implanté dans 37 magasins afin de faciliter la gestion quotidienne des points de vente. L'ERP centralise les informations nécessaires à la bonne exploitation du centre à des coûts compétitifs. Une équipe IT France a été constituée dans le but d'atteindre 50 nouveaux magasins mono et multi sites opérationnels cette année. Enfin, Vulco lance un programme de fidélité, basé sur une mécanique de cagnottage en euros utilisable dans les points de vente. Le client dispose d'un profil personnalisé et recevra des offres en avant-première, les actualités de son centre, etc. Les factures dématérialisées seront aussi disponibles.