Le restylage du Citroën C5 Aircross décrypté par son designer

Si les marges de manœuvre pour un restylage sont toujours ténues, surtout en période de pression budgétaire, l’exercice est important pour le C5 Aircross, qui évolue sur un segment porteur. Avec plus de 260000 ventes en Europe depuis son lancement, le grand SUV de Citroën, cousin du blockbuster Peugeot 3008, n’a pas démérité, la finition premium Shine Pack représentant par exemple plus de 25% du mix. « Nous avons voulu lui donner plus de prestance, car la dimension statutaire du véhicule est importante dans les motivations d’achat, y compris sur le marché des flottes, car à ce niveau de car policy, nous avons affaire à des users choosers. Nous devions aussi mieux l’aligner avec les nouveautés C4 et C5X qui ont ouvert une nouvelle voie d’expression pour Citroën », pose en préambule Sylvain Henry, responsable du style extérieur et auparavant grande figure du design Peugeot.

Un nouveau traitement des blocs optiques à l’avant comme à l’arrière pour le C5 Aircross

Dans le traitement de la face avant, il s’est agi de « casser un peu le côté « galet » de la voiture en cherchant davantage de verticalité », ce qui se retrouve avec un bouclier plus avancé. La calandre propose un jeu de sections très minutieux, une nouvelle signature lumineuse (optiques et pampilles) et les nouveaux chevrons, plus espacés et laqués de noir. Si les entrées d’air demeurent, c’est désormais leur caractère graphique qui prime, les couleurs vives disparaissant.

Au niveau latéral, les inserts de couleurs passent aussi leur tour au niveau des barres de toit structurantes et le C5 Aircross peut adopter de nouvelles jantes de 18 pouces qui rehaussent le standing du modèle.

Même approche à l’arrière avec des optiques moins arrondis qui jouent sur leur dimension tri-dimensionnelle et assurent une cohérence avec la face avant.

La version hybride rechargeable progresse dans le mix

A l’intérieur, le coffre reste très vaste, élément apprécié des clients, tandis que le rang 2 continue à proposer trois sièges, pour se différencier de la concurrence. La planche de bord accueille un nouvel écran tactile rehaussé, de 10 pouces, « ce qui a permis de mieux intégrer les aérateurs de façon horizontale ». Un nouveau rangement central apparaît, tandis que le choix des inserts textiles s’élargit. D’une manière générale, le confort reste l’atout maître de ce SUV et « les assises ont encore fait l’objet d’un soin particulier, grâce à la nouvelle génération de sièges Advanced Confort ». Enfin, l’offre de motorisations reste la même et le version PHEV de 225 ch devrait « continuer à gagner en importance dans le mix, sachant qu’elle séduit déjà un client sur trois ». « Le véhicule est plus dynamique et gagne en qualité perçue », conclut Sylvain Henry.