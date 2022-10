Le rétrofit devient la vingtième branche métiers de Mobilians

Mobilians s'ouvre aux nouvelles formes de mobilité décarbonée. L'organisation professionnelle présidée par Francis Bartholomé fait évoluer sa structure en créant sa vingtième branche métiers. Celle-ci se consacre au rétrofit électrique, c'est-à-dire à la transformation de véhicules thermiques déjà produits et mis à la route, en véhicules électriques.

D'une manière plus concrète, l'opération consiste en l'intégration de l'association des Acteurs de l'industrie du rétrofit (AIRe), co-présidée par Stéphane Wimez, directeur général du 2 CV Méhari Club de Cassis et Aymeric Libeau, fondateur de Transition One, au sein de Mobilians.

>> À LIRE AUSSI : Comment le rétrofit participe à l'électrification des parcs automobiles ?

« L'intégration de l'AIRe à Mobilians marque une reconnaissance du rétrofit comme l'une des véritables solutions de décarbonation de la filière. Notre expertise technique métier et le long chemin parcouru depuis la publication de l'arrêté ouvrant la porte au rétrofit en France en 2020, conjugués aux synergies offertes par Mobilians – au niveau économique, social et institutionnel – permettront de passer une nouvelle étape », déclarent les deux co-présidents de cette association regroupant les pionniers du rétrofit en France.

Des projets communs dans la formation et l'industrialisation du métier

« Nous sommes ravis du rapprochement entre l'AIRe et Mobilians, à l'heure où les pouvoirs publics et les usagers sont plus que jamais en recherche de solutions de transition vers des mobilités décarbonées. Mobilians, qui a un rôle moteur en matière de formation des salariés et de structuration de la filière, permettra de consolider et d'amplifier le développement du rétrofit sur l'ensemble du territoire, à destination de tous les publics : particuliers, professionnels, artisans et collectivités », commente Xavier Horent, le délégué général de l'organisation patronale.

La consécration du rétrofit électrique comme vingtième branche métiers de Mobilians doit permettre de « favoriser les passerelles avec les professionnels de l'automobile au service de l'emploi au sein du secteur, faciliter la création de formations spécifiques, de structurer la filière et d'accélérer son développement à grande échelle », ont fait savoir ces nouveaux partenaires.

Vers 3 millions de véhicules rétrofités en France

Des chantiers prioritaires ont également été identifiés et seront désormais portés dans un cadre élargi comme l'instauration d'une réglementation permettant l'homologation européenne des procédés et véhicules ou encore le renforcement des conditions fiscales favorables à la transformation des véhicules.

L'AIRe et Mobilians espèrent ainsi obtenir 15 nouvelles homologations dès l'année prochaine et, à terme, atteindre la barre des 3 millions de véhicules rétrofités en 2035. Échéance à laquelle les ventes de véhicules thermiques neufs seront interdites au sein de l'Union européenne.