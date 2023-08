Le roi chinois des smartphones Xiaomi obtient le feu vert pour produire des voitures électriques dès 2024

Un peu comme l’Apple Car, l’arrivée du groupe chinois Xiaomi commençait à relever de l’arlésienne. L’un des leaders du marché mondial des smartphones n’a pourtant jamais renoncé et vient d’obtenir le feu vert des autorités chinoises pour débuter son activité. Xiaomi doit produire et vendre ses premières voitures électriques dès 2024.

L’existence de programmes automobiles au sein du groupe chinois Xiaomi est connue depuis plusieurs années. Le géant chinois a investi près de dix milliards d’euros pour être mesure de produire et de commercialiser des voitures. Xiaomi attendait le feu vert des autorités chinoises pour entrer dans le vif du sujet, mais peinait à l’obtenir. En effet, Pékin n’accorde qu’au compte-gouttes les autorisations pour les nouveaux constructeurs automobiles, sachant que le marché automobile chinois, qui compte encore une centaine de constructeurs, doit se concentrer, surtout que la menace des surcapacités de production plane.

Xiaomi est prêt pour produire ses premières voitures dans une usine proche de Pékin

Selon plusieurs sources, Xiaomi a obtenu les autorisations de la part de la NRDC (National Development and Reform Commission) et peut donc lancer la mise en route de son usine, les pré-séries et la production de ses premiers véhicules électriques. Dans un premier temps, son usine, située à proximité de Pékin, sera dotée d’une capacité annuelle de production de 200 000 voitures, étant entendu que Xiaomi ne table que sur un volume de 100 000 unités pour 2024.

Xiaomi s'est déjà diversifié avec succès sur les mobilités douces avec ses trottinettes

Le numéro trois mondial du marché des smartphones, qui a déjà fait une entrée remarquée dans le secteur des mobilités douces avec ses trottinettes, compte débuter la production dans la première moitié de l’année 2024. Par ailleurs, Xiaomi va s’appuyer sur ses milliers de showrooms de téléphonie pour promouvoir ses véhicules électriques et assurer les premières phases de commercialisation. Aucun élément n’a filtré sur le dispositif d’essai des voitures pour les clients et sur un éventuel réseau. Toujours est-il que le président Lei Jun, qui répète à l’envi dans les médias chinois que le lancement de Xiaomi sur le marché automobile est l’un de ses derniers défis d’entrepreneur, a posté sur le réseau social Weibo ce message optimiste et ambitieux de personnes brandissant des pancartes avec le slogan « Fighting for Xiaomi Auto ».