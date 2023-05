Le Salon automobile de Bruxelles déclare forfait pour 2024

Dans son communiqué, la Fédération Belge et Luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle (FEBIAC), société organisatrice du salon de Bruxelles explique « avoir toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n'étant pas réunies, le conseil a conclu à l'inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024 ». L'explication d'une telle annulation surprenante est économique. D’après les médias belges, les marques automobiles n'ont pas répondu présentes en perspective de l'édition 2024. On dit aussi que l'importateur des marques Volkswagen, D'Ieteren Auto, n'aurait pas souhaité prendre part à l'événement, alors que Renault et Stellantis étaient plutôt partants.

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour la filière automobile en Belgique et plus globalement en Europe puisque le salon de Bruxelles était le dernier évènement grand public à avoir de bons résultats.

Succès de l'édition 2023 du Salon automobile de Bruxelles

Pour rappel, l’édition 2023 du Salon automobile de Bruxelles qui s’est tenue jusqu’au 24 janvier dernier avait rencontré un énorme succès, assez inédit dans cette environnement économique difficile pour les salons automobiles grand public en Europe.

Pour son retour après trois années d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, l’événement a accueilli plus de 265 000 visiteurs. Un chiffre à consolider puisque communiqué par la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac) dimanche 22 janvier en milieu de journée, avant même la clôture officielle de la 100e édition de ce salon fédérateur.

La barre symbolique des 100 000 visiteurs accueillis avait même été franchie lundi 16 janvier, au terme de la troisième journée d'ouverture prolongée par une nocturne (fermeture du salon à 22 heures, au lieu de 20 heures). D'après nos confrères de Fleet.be, quelque 68 000 visiteurs avaient déjà été comptabilisés lors du week-end d'ouverture. « Notre nouvelle formule semble rencontrer l’adhésion d’un public désireux de s’informer sur les nouvelles technologies automobiles », commente, avec modestie, Gabriel Goffoy, le directeur du salon auprès de nos confrères. Pour mémoire, la dernière édition du Mondial de l'Automobile de Paris avait drainé 400 000 personnes du 17 au 24 octobre 2022. Un exploit pour un événement au format raccourci et pauvre en exposants.

Le Salon de Bruxelles attire les constructeurs automobiles

Chose assez rare aussi pour un salon automobile : le Salon de Bruxelles avait réussi à attirer pratiquement tous les constructeurs alors qu’ils brillent en principe par leur absence dans les autres évènements grand public.

Réunissant 95 % du marché belge selon ses organisateurs, ce rendez-vous a été l'occasion pour le grand public de découvrir des prototypes et concept-cars, mais aussi une quinzaine de premières mondiales ou européennes (les Abarth 500e, Alfa Romeo Giulia et Stelvio restylés,

Mieux, le salon automobile de Bruxelles a hébergé, pour la première fois, l'élection de la Voiture européenne de l'année. Un titre décerné – à la grande surprise de tous – au petit SUV 100 % électrique Jeep Avenger. Pour mémoire, ce prix très médiatique et particulièrement attendu par les constructeurs, était initialement remis en Suisse, dans le cadre du salon de Genève mais la délocalisation du prochain Geneva International Motor Show (GIMS) à Doha, au Qatar en novembre 2023 ont donc fait de Bruxelles une solution de repli idéale.

Un centenaire réussi !

L'édition 2023 du salon automobile de Bruxelles était particulière. Il s’agissait de la 100e édition de l'évènement. Sans verser dans la nostalgie, les organisateurs font bien entendu référence au passé dans la programmation. Avec subtilité. Une exposition statique, d'une quinzaine de véhicules (Tricycle Benz, BMW i3, Citroën DS, etc.), mise en valeur plusieurs fois par jour par un show numérique retraçait un siècle d'évolution automobile.

La 101e édition du Brussels Motor Show était déjà programmée

Rassurée par le succès de l'événement, à l’issue de l’édition, la Febiac avait pourtant annoncé la tenue de la 101e édition du salon de Bruxelles du 12 au 21 janvier 2024. Des raisons économiques en auront décidé autrement.

« Le monde de l'automobile a énormément évolué depuis le dernier salon physique en janvier 2020. [...] Pour notre retour, nous avons opté pour une approche pragmatique axée sur notre "core business" : l'automobile. Moins de surface étant disponible, nos exposants ont opté pour une surface réduite et des stands de qualité et particulièrement beaux. L'affluence massive des visiteurs nous permet aujourd'hui d'affirmer que notre défi qui était de remettre le salon de l'automobile de Bruxelles sur la carte en tant que salon européen de premier plan pour notre industrie apparaît comme une pleine réussite », se félicitait pourtant Gabriel Goffroy, directeur du salon.