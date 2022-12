Le salon automobile de Bruxelles fait le plein de constructeurs

Après quelques années d’éditions digitales, le salon automobile de Bruxelles revient en présentiel et réunira plus de 50 marques automobiles, soit 95 % du marché belge. Les constructeurs chinois, dont BYD, sont aussi de la partie.

Le salon automobile de Bruxelles n’est pas le plus aisé à digitaliser dans la mesure où c’est historiquement un salon de ventes, qui peut parfois représenter 30 % des commandes annuelles de certaines marques. En distanciel, l’exercice est plus délicat et les organisateurs sont donc enthousiastes à l’idée de retrouver un format en présentiel du 14 au 22 janvier 2023 dans le palais de Brussels Expo.

Tout un symbole, il s’agit de la 100e édition, et pour la première fois de son histoire, le salon de Bruxelles aura le plaisir d’héberger le prestigieux concours The Car of the Year, qui consacre depuis 1964 la meilleure automobile commercialisée sur le marché européen. Le salon de Genève ayant déménagé au Qatar, l’élection cherchait à rester en Europe. Rappelons que les finalistes sont connus et que les Peugeot 408 et le SUV Renault Austral sont encore en lice pour la plus haute distinction.

Peu de marques manquent à l’appel du salon automobile de Bruxelles

Les organisateurs du salon automobile de Bruxelles se réjouissent d’avoir un plateau de très bonne facture, plusieurs constructeurs ayant boudé le Mondial de Paris ayant choisi d’exposer en Belgique. Dans le hall 5, on retrouve ainsi Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Citroën, DS, Dacia, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot et Renault. Dans le hall 6, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Maxus, Mazda, MG, Polestar, SsangYong, Silence, Suzuki, Tesla, ainsi qu’un espace dédié au luxe avec Alpina, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Lotus, McLaren, Mercedes-Benz. BMW, Kia, Lexus, Mini, Nissan, Subaru, Toyota, et BYD qui n’a pas souhaité figurer dans le « hall chinois ». Lequel rassemble BAIC, DFSK, Dodge, Seres, Smart, ainsi que de nombreux acteurs de l’électromobilité. Le groupe Volkswagen investit le hall 11 avec ambition via Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Rimac, Microlino. Un hall attrayant qui accueille aussi des start-up.

En 2022, Toyota affole les compteurs en Belgique

Toyota, qui a son siège européen à Bruxelles, fera une démonstration de force sur le salon, afin d’accompagner son remarquable dynamisme sur ce marché : + 33 % à 18 330 immatriculations au cumul des dix premiers mois de 2022, sur un marché global à - 7,8 %. Toyota apparaît au sixième rang des marques les plus vendues en Belgique en 2022, tirant particulièrement son épingle du jeu sur le segment des particuliers (deuxième place).

Sur un grand stand de plus de 1 000 m², Toyota exposera quinze modèles couvrant tout le spectre technologique de la marque (HEV, PHEV avec le RAV4, BEV désormais avec la bZ4X et aussi FCEV avec la berline Mirai).

Quatre modèles thermiques complèteront le tableau peint par Toyota : la petite Aygo X qui continue son chemin sur le segment A abandonné par de nombreux constructeurs, la sportive GR Supra qui propose une nouvelle boîte manuelle en option, le Toyota Hilux GR Sport, et le ludospace Proace City Verso.

Top 10 des ventes de VN en Belgique (10 mois 2022)

Rang Marque Immatriculations Evolution vs 10 mois 2021 1 BMW 31 082 - 10 % 2 Volkswagen 27 803 - 10 % 3 Peugeot 25 166 + 1,4 % 4 Mercedes-Benz 24 955 + 3,6 % 5 Audi 21 866 - 11,5 % 6 Toyota 18 330 + 33 % 7 Renault 16 459 - 4,9 % 8 Citroën 14933 - 7,4 % 9 Kia 13 394 + 15,7 % 10 Dacia 13 154 + 10,8 % Total marché 311 941 - 7,8 %

(Source : FEBIAC – Dpt. Data Services)