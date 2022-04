« Le salon automobile de Lyon est un salon du faire ensemble », rappelle Anne-Marie Baezner (GL Events)

L’Automobile & L’Entreprise : L'inauguration de cette nouvelle édition du salon automobile de Lyon vient d'avoir lieu. Dans quel état d'esprit vos équipes et vous-mêmes êtes-vous ? Soulagés ?

Anne-Marie Baezner : Ce n'est pas un soulagement, c'est une satisfaction et vraiment du plaisir. Cette édition 2022 du salon automobile de Lyon est particulière puisqu'elle est placée sous le signe des retrouvailles. C'est important de reprendre, peu à peu, une vie plus « normale » après la crise Covid traversée ces deux dernières années. Ce rendez-vous tombe également à un très moment puisqu'il s'agit du premier salon européen du calendrier automobile. Nous bénéficions d'un alignement de planètes (rires).

L’Automobile & L’Entreprise : Cette année, outre la présentation des nouveautés sur les stands des marques, un hall est dédié à l'univers du véhicule d'occasion. Pourquoi ?

Anne-Marie Baezner : Le véhicule d'occasion est l'une des tendances du moment. Le marché du VO ne cesse de progresser en ce moment, en raison de la faible disponibilité des stocks de véhicules neufs et de l'allongement des délais de livraison chez tous les constructeurs. Il y a également un regain d'intérêt des clients pour les véhicules d'occasion car la qualité des modèles proposés a progressé et de gros efforts ont été faits par l'ensemble des distributeurs pour mieux sélectionner ces véhicules dits de « seconde main ». D'ailleurs, on parle de plus en plus de véhicules reconditionnés, remis à neufs. En matière de financement, les banques suivent aussi la tendance en proposant des produits plus complets, plus adaptés aux besoins des clients que les simples crédits classiques.

L’Automobile & L’Entreprise : Comment se dessine, selon vous, l'avenir de l'automobile ?

Anne-Marie Baezner : L'avenir de l'automobile passe par davantage de complémentarité entre les différents types de mobilité. Dans les grandes agglomérations - exception faite de Paris -, la voiture aura toujours sa place. À condition qu'elle devienne plus « verte ». L'automobile, c'est la liberté !

L’Automobile & L’Entreprise : Y-a-t-il encore un avenir pour ces grands rendez-vous avec le public que sont les salons automobiles ?

Anne-Marie Baezner : Oui, il y a un avenir pour les salons. Rien ne remplacera jamais le présentiel ! Concernant plus particulièrement les salons automobiles, pour continuer à susciter l'intérêt du public, il faut savoir se réinventer. Chez GL Events, nous avons fait le pari de développer des salons de proximité. Il existe ainsi les salons de Toulouse et Rouen, portés par les concessionnaires locaux, et nous avons en projet le développement d'évènements à Saint-Étienne, Strasbourg et Reims.