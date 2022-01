Le salon automobile de Lyon fait son retour en 2022

Le rendez-vous automobile rhôdanien est programmé au début du deuxième trimestre. Il se déroulera sur le site d'Eurexpo et sera ouvert pour la première fois aux véhicules d'occasion.

Le salon automobile de Lyon se tiendra au début du printemps. Du jeudi 7 au lundi 11 avril très précisément, sur plus de 50 000 mètres carrés au sein d'Eurexpo-Lyon. « Le salon automobile de Lyon est devenu un évènement incontournable des rendez-vous automobiles en France comme en Europe, emportant l’adhésion des exposants et des visiteurs grâce à sa formule orientée 100 % ventes mais également couplée à une fête de l’automobile. La meilleure preuve est l’enthousiasme exprimé par les exposants de se retrouver en avril. Cette édition du printemps s’annonce d’ores et déjà comme une édition prometteuse », avance Anne-Marie Baezner, la directrice du salon.

Pour mémoire, en 2019, lors de la précédente édition, l'événement avait réuni l'ensemble des constructeurs automobiles « représentatifs du marché français » et vu défiler plus de 62 000 visiteurs. Quelque 300 véhicules étaient proposés à l'essais permettant de réaliser 1 805 ventes sur toute la durée du rendez-vous lyonnais.

Véhicules d'occasion, de collection et nouvelles mobilités

Pour cette nouvelle édition, « déjà 90 % des marques ont confirmé leur présence », glisse l'organisation. Si les dernières nouveautés devraient donc tenir une large place, le salon automobile de Lyon mettra également en avant les véhicules de collection et, pour la première fois, réservera un espace conséquent aux véhicules d'occasion. Car « avec 6 millions d’unités vendues en 2021, le marché de l’occasion fait preuve d’un dynamisme jamais vu en France », précise-t-on chez GL Events.