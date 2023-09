Le salon automobile de Lyon s'ouvre à l'hydrogène, aux véhicules utilitaires et nouvelles mobilités

La nouvelle édition du salon de Lyon, prévue du 28 septembre au 2 octobre, se décline autour de cinq univers : les véhicules neufs, les véhicules d'occasion, les mobilités, le sport automobile, les services et accessoires. Pour la première fois, un espace dédié aux VUL, à la mobilité hydrogène ainsi que des conférences sont proposés aux visiteurs.

Le salon automobile de Lyon est devenu un rendez-vous incontournable. Porté par GL Events et reposant sur la participation des constructeurs et de leurs distributeurs, l'évènement monte en puissance chaque année. Pour mémoire, l'an passé, 65 000 visiteurs ont été accueillis dans les allées d'Eurexpo et 1 850 ventes ont été réalisées au cours de la manifestation.

S'étalant à présent sur 50 000 mètres carrés et décalé dans le calendrier du printemps à l'automne, le rendez-vous lyonnais demeure « un salon convivial et avant tout familial, véritable fête de l'automobile et de toutes les mobilités », souligne Anne-Marie Baezner, la directrice du salon automobile de Lyon.

Financièrement accessible (billets adultes à partir de 7 euros en ligne, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans), l'édition 2023 est organisée autour de cinq univers différents mais complémentaires : véhicules neufs, véhicules d'occasion, mobilités, sport automobiles, services et accessoires.

Mieux, pour la première fois, un espace de 500 m² dédié aux véhicules utilitaires légers (VUL) va voir le jour ainsi qu'un cycle de conférences assurées par Actua Formation autour « des enjeux de la conduite éco-responsable » ou de la « “Verdification” des flottes automobiles ». Différentes animations et expositions, comme une sélection de youngtimers (Renault Avantime, Fiat Punto, ...) ou de Volkswagen Combi datant de 1950 à 1970 sont prévues.

Des nouveautés et avant-premières dans les valises des constructeurs automobiles

La liste des exposants est particulièrement longue cette année. Dans le seul périmètre des constructeurs automobiles, Abarth, Aiways, Aixam, Alfa Romeo, Alpine, AMG, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Ferrari Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lamborghini, Leapmotor, Lexus, Ligier, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MG Motor, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast, Volkswagen et Volvo ont confirmé leur présence. Des marques qui ne viennent pas les mains vides.

Aux côtés des véhicules de leurs gammes respectives déjà commercialisés, certains constructeurs ont prévu de faire découvrir au public lyonnais de véritables nouveautés. Qu'il s'agisse de modèles prêts à être lancés sur le marché français ou de concepts-cars.

Au rang des nouveautés, les visiteurs auront l'occasion de se familiariser avec l'Aston Martin DB12, le Fiat 600e, les Peugeot 208 et Opel Corsa restylées, le Subaru Solterra, la Tesla Model 3 Highland, le Renault Scénic E-Tech Electric (révélé à l'IAA Mobility de Munich début septembre), la Hyundai i20 restylée, le Toyota C-HR, le Mazda MX-30 REV, les Honda Z-RV, e:Ny1 et C-RV plug-in hybrid, le Kia EV9.

Ils auront aussi la possibilité de rêve face aux Alpine A230 bêta, Citroën Oli, DS Automobiles eTense Performance et autres Mercedes-Benz Vision AMG.