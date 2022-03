Le salon automobile de Pékin serait annulé pour cause de Covid

Face à l’augmentation des cas de coronavirus en Chine, plusieurs villes sont dans l’obligation de prendre des mesures de protection assez strictes, pouvant aller jusqu’au confinement. La ville de Pékin n’est pas épargnée par le phénomène et selon plusieurs sources, le salon automobile de Pékin, qui devait se tenir du 21 au 30 avril 2022, va être décalé. L’édition 2021 avait pu se tenir, à Shanghai, respectant l’alternance entre les deux villes.

Un giga salon qui est le nouveau barycentre automobile mondial

Les représentants d’Auto China n’ont ni confirmé ni infirmé l’information. De nombreux constructeurs étaient attendus sur l’événement, notamment Volkswagen qui devait présenter l’ID.Aero, une berline taillée pour le marché chinois et pour concurrencer Tesla, mais aussi BMW (Série 7 et i7). Le salon prévoyait aussi des espaces spécifiques pour les véhicules électriques et la conduite du futur. En 2020, après un report lié au Covid, le salon de Pékin avait occupé 220000 m² pour plus de 700 exposants et le public avait largement répondu présent.

