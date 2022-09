Le salon des véhicules de loisirs surfe sur la vague d’un marché en plein boom

Le salon des véhicules de loisirs tiendra sa 56e édition à partir du 24 septembre et jusqu’au 2 octobre, au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Un rendez-vous important pour un segment en pleine croissance en France et en Europe. Loin d’être « has been », le véhicule de loisirs rassemble de plus en plus d’adeptes. La sortie de crise sanitaire a donné un coup d’accélérateur à un marché déjà en croissance. Au milieu des caravanes et camping-cars, un troisième type de véhicule a séduit une nouvelle clientèle : le van aménagé. Basé sur un véhicule utilitaire léger, ce dernier a l’avantage de ne pas être soumis à la même réglementation qu’un camping-car. Ses propriétaires peuvent donc stationner hors des zones réservées à ces derniers. Si le van est plus petit et donc moins confortable que son aîné, il autorise une plus grande liberté. Un point particulièrement apprécié. Si les petits budgets aménagent eux-mêmes un utilitaire de base acheté d’occasion, les marques de véhicules de loisirs et les grands constructeurs commencent à exploiter ce segment.

Renault intéressé

Face à de nombreuses petites structures spécialisées dans l’aménagement, les acteurs traditionnels ont réagi. Cependant, ce marché intéresse aujourd’hui les grands constructeurs. Ces derniers ne veulent plus se contenter de fournir le véhicule de base, souvent de manière indirecte. Certains se rapprochent de spécialistes du véhicule de loisirs pour concevoir en commun des modèles inscrits au catalogue du constructeur. D’autres préfèrent miser sur leurs propres ressources pour proposer des véhicules clés en mains. Renault constitue ainsi une gamme sur la base de ses utilitaires, tout en proposant des versions 100 % électriques. La marque mise ainsi sur l’électrification pour offrir une solution innovante.

Large choix

Le salon présente non seulement des véhicules mais aussi de nombreux accessoires et équipements. En 2021, après la crise sanitaire, ce rendez-vous a accueilli près de 82 000 visiteurs. Un score élevé dans un contexte difficile pour les salons automobiles. Ces amateurs de loisirs en plein air profiteront cette année encore de 160 stands installés sur quatre halls et 55 000 m2 d’exposition. Ils pourront également essayer les véhicules, grâce à une aire de tests animée par les principaux acteurs du marché.