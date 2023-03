Le salon Drive to Zero en approche

© Drive to Zero

À l’épicentre des enjeux de décarbonation, le salon Drive to Zero, qui se tiendra au Grand Palais Éphémère, à Paris, du 5 au 7 avril 2023, se déclinera autour de sept grandes thématiques et accueillera un prometteur Grand Prix de l’innovation.

Pour sa première édition qui se tiendra donc du 5 au 7 avril 2023 dans l’écrin parisien du Grand Palais Éphémère, le salon Drive to Zero cherchera à stimuler les échanges et le dialogue entre les professionnels du privé et du public engagés dans une trajectoire de décarbonation de la mobilité. Organisé par Infopro Digital en partenariat avec plusieurs marques médias du groupe (Gazette des Communes, Auto Infos, L’Usine Nouvelle, Le Moniteur), le salon Drive to Zero s’appuiera sur plus de 150 exposants (pour consulter la liste, c’est ici et obtenir un badge gratuit c'est ici aussi) et attend la venue de quelque 15 000 participants.

Sept jalons thématiques pour une meilleure lisibilité

Orienté vers l’échange de contenus et le networking, Drive to Zero cherche à fluidifier le parcours de tous les intervenants et se déclinera donc autour de sept grandes thématiques :

Conduire l’avenir : solutions de mobilité,

Solutions de mobilité connectée,

Accompagner la transition,

Produire autrement,

Logistique bas carbone,

Alimenter la mobilité décarbonée,

Infrastructures adaptées.

Face au défi environnemental, le parti pris de l’innovation et des solutions

Dans le cadre du salon, un Grand Prix de l’innovation est organisé, afin de récompenser les solutions et les innovations au service d’une mobilité sobre et bas carbone.

Plusieurs catégories ont été déterminées pour mieux valoriser la variété des innovations :

Décarboner la mobilité des professionnels,

Solutions de mobilités,

Mobilité décarbonée des collectivités,

Infrastructures et modèles énergétiques,

Solutions connectées.

Pour de plus amples renseignements sur l’événement, visitez le site Drive to Zero.