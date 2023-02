Le Salon du 2 Roues intègre Lyon Mobility Experience fin février

Comme chaque année, le salon dédié aux deux-roues revient à Eurexpo à Lyon (69) du 23 au 26 février prochains. Pour l’occasion, plus de 550 exposants seront présents dans un espace de plus de 15 000 m2 entièrement dédiées à la moto.

Durant les quatre jours de la manifestation, de nombreuses animations seront organisées à l’instar d’une course en intérieur, d’un concours de mécanique (36 candidats de moins de 20 ans vont s’affronter), des séances de dédicaces, des expositions, des essais de deux-roues, des ventes aux enchères, ou encore des tables rondes sur le voyage à moto. Au total, les organisateurs attendent une moyenne de 100 000 visiteurs en quatre jours.

Lyon Mobility Experience au sein du Salon du 2 Roues

Pour la première fois depuis sa création il y a 5 ans, le salon Lyon Mobility Experience dédié à la mobilité électrique sera intégré au sein du Salon du 2 Roues de Lyon. Cet évènement a pour but de mettre en lumière 80 marques spécialisées du secteur de la mobilité urbaine et douce, ainsi que leurs innovations (vélos, trottinettes, vélos cargos, motos électriques, scooters, etc.).