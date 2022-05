Le salon du pneumatique de Cologne a fait salle pleine

© The Tire Cologne 2022

Le salon professionnel de la filière pneumatique The Tire Cologne a fermé ses portes le 26 mai dernier. Les organisateurs dressent un bilan positif de l’événement, avec 12 000 visiteurs, malgré un contexte défavorable.

Le salon du pneumatique de Cologne, en Allemagne, s’est terminé le 26 mai dernier et ses organisateurs estiment que le bilan est positif, en dépit d’un contexte politique et économique difficile.

Le rendez-vous de la filière pneumatique a ainsi rassemblé 12 000 visiteurs, représentant plus de 100 pays. The Tire Cologne bénéficiait de la présence de quelque 300 exposants issus de 35 pays. Au-delà de l’industrie du pneumatique, le salon a aussi abordé la question des équipements des ateliers, du respect de l’environnement, notamment le recyclage, de la digitalisation et du futur des mobilités.

Un salon international

Près de 60 % du visitorat a été international, The Tire Cologne 2022 attirant de nombreux professionnels des Pays-Bas, de Pologne, d’Italie, du Royaume-Uni et de France. Les organisateurs soulignent aussi une affluence marquée depuis les États-Unis, le Maroc, Israël et l’Inde, tandis que plusieurs délégations asiatiques (Japon, Indonésie, Corée du Sud, Singapour) ont fait le déplacement en Allemagne.

Notons encore que The Tire Cologne a accueilli la conférence globale du rechapage (GCR) de l’association européenne Bipaver.