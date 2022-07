Dans un format réunissant les distributeurs du groupement Alternative Autoparts, leurs clients garages, carrosseries, industries et plus de 90 fournisseurs, le salon Ouest Auto Pro ouvre ses portes les 6 et 7 juillet au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes

Installé dans un pavillon de 4 000 m2, cette seconde édition du salon Ouest Injection sera l’occasion de mettre en avant et de présenter aux réseaux de garages et de carrosseries (Technicar, Bosch Car Service, Five Star, Autoneo et Premium Partners) les dernières nouveautés et de rencontrer des prospects avec tous les intervenants présents.

Plus d’un tiers des fournisseurs ont prévus de réaliser des démonstrations techniques notamment d’Adas, de bancs de carrosserie, de technique de ponçage etc.. Des fournisseurs de prestations de services seront également au rendez-vous pour présenter, par exemple, la formation, le développement de services complémentaires au sein des garages (Carte Grise, développement de l’image Web) etc…