Le salon Solutrans 2023 fait la part belle au vélo-cargo

Pour sa 18ème édition, et avec plus de 50 000 visiteurs attendus, le salon du véhicule industriel et urbain, Solutrans, entend raisonner comme "le grand rendez-vous des solutions durables répondant aux enjeux d’une filière de transport plus verte". Parmi elles, le vélo-cargo occupera le devant de la scène avec un panorama complet des solutions développées.

Entre la mise en place des ZFE dans les grandes métropoles françaises, les restrictions de circulation qui en découlent et les émissions de CO2 générées par le transport routier, la livraison du dernier kilomètre est une vraie problématique que les professionnels du secteur se doivent de prendre en compte dans leur schéma logistique de distribution. Face à toutes ces nouvelles contraintes, qui impactent le transport et la livraison notamment en ville, le secteur du véhicule industriel et urbain doit se réorganiser. À cette fin, les professionnels de la filière sont de plus en plus nombreux à plébisciter des modes de livraison alternatifs, comme le vélo-cargo.

Le vélo-cargo, un essor croissant

Les chiffres le prouvent, puisque la part des vélos-cargos électriques produits en France est en constante augmentation, passant de 16 % en 2018 à 22 % en 2022 (source : Observatoire de la cyclologistique). Le marché du vélo-cargo est aujourd’hui en croissance sur notre territoire, même s’il est encore loin de nos voisins européens. L’Allemagne, par exemple, a enregistré plus de 160 000 vélos-cargos vendus en 2022, contre environ 70 000 en France, particuliers et professionnels confondus, dont 22 % sont fabriqués sur notre territoire. Néanmoins, les vélos-cargos n’étant pas des véhicules immatriculés, les chiffres sont variables.

Ainsi, toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour que la pratique du vélo-cargo s’accentue en France. Concernant la circulation, les réglementations urbaines évoluent et la plupart des municipalités s’efforcent d’améliorer la cohabitation entre les différents types de véhicules. Artisans, restaurateurs, prestataires de services ou agents municipaux… sont donc de plus en plus nombreux à se déplacer en vélo-cargo pour assurer des livraisons en centre-ville, jusqu’à 1,6 fois plus rapides qu’en camionnette de taille standard.

Le vélo-cargo, star de Solutrans 2023

Face à cet essor, Solutrans proposera cette année une offre et un contenu enrichi, dans lesquelles le vélo-cargo occupera une large place. Durant les cinq jours du salon, les visiteurs pourront découvrir un espace dédié dans le Hall 1, accueillant une trentaine de stands afin de présenter l’offre de ce secteur. Parmi les exposants, seront présents : Cycleurope, FlexiModal, Kleuster, K-Ryole, Pelican Cycles, Trips E-Cargo Bikes pu encore VUF Bikes. Une piste d’essais indoor de 250 mètres permettra aux visiteurs d’apprécier en simulation (en ville, avec une côte, dans des espaces étroits de circulation) la maniabilité des vélo-cargos, bi ou tri-porteurs. Seront également présents des organismes et pôles de compétitivité oeuvrant pour le développement des mobilités, telles que CARA Auvergne Rhône-Alpes, Groupe SAB encore Mobilize (Renault Group), qui a pour ambition de développer un large éventail de services dédié aux nouvelles mobilités.

Solutrans proposera aussi un cycle de conférences afin de décrypter les évolutions de la logistique urbaine ou d’être éclairés sur le marché de la cyclologistique. Enfin, historiquement réservés aux carrossiers-constructeurs et équipementiers, les I-nnovation Awards accueillent cette année une nouvelle catégorie dédiée aux vélos-cargos à titre expérimental, compte tenue de la réglementation encore floue qui entoure ce secteur. Une belle opportunité pour les exposants et visiteurs de découvrir les projets innovants qui transforment la filière au quotidien. Les gagnants seront récompensés le 21 novembre lors d’une grande cérémonie au Groupama Stadium.

Une réglementation encore floue en attente de législation

Notons qu'à ce jour il n’existe aucune réglementation sur les vélos-cargo. Une norme européenne est à l’étude concernant les règles de circulation, l’immatriculation ou encore l’assurance de ces engins à usage professionnel. En l’absence, c’est la loi sur les vélos à assistance électrique qui s’applique.