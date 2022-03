Le scooter Piaggio Mymoover s'équipe de la télématique Targa

En fonction du l’option sélectionnée (standard ou premium), la solution permet aux gestionnaires de flotte d’exploiter les données de chaque véhicule connecté : niveau de carburant, géolocalisation, voyants moteur, vitesse ou encore accidents. À partir d'une application dédiée disponible sur ordinateur ou smartphone, le responsable de parc accèdent aux information et paramètre les rapports détaillés qu'il peut recevoir par mail. Ces données peuvent aussi être directement intégrées dans les systèmes informatiques des clients via une API.

En complément, un module de reconnaissance des conducteurs permet de s’assurer à tout moment de la conformité des scooters mais aussi de déployer des applications de partage entre différents utilisateurs. Enfin, chaque véhicule connecté est équipé d'un service de récupération en cas de vol, fonctionnant en coordination avec les forces de l’ordre, et intègre un service d'appel électronique pour assurer la sécurité des conducteurs.

"Avec Connectivity Powered by Targa Telematics, les clients de Piaggio accèdent ainsi à un ensemble de données, permettant d’améliorer leur process de gestion de flotte tout en maitrisant les couts et en garantissant la conformité aux politiques de l’entreprise. La connectivité des véhicules est devenue une exigence fondamentale pour nos clients qui s'orientent de plus en plus vers la numérisation de leurs processus opérationnels et s’appuient sur les données pour prendre leurs décisions", commente Alberto Falcione, VP Sales chez Targa Telematics.