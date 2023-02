Le scooter Seat Mó en vente chez Fnac Darty

Le constructeur automobile espagnol et l’enseigne culturelle Fnac Darty ont décidé de s’associer pour promouvoir une mobilité urbaine douce. Par conséquent, depuis le 16 février, le scooter électrique Seat Mó 125 s’expose et se vend dans quatre magasins parisiens.

Après la Citroën Ami ou les deux-roues branchés de Zeway, c’est au tour du scooter électrique de Seat de débarquer dans les rayons des magasins du groupe Fnac Darty. Depuis 16 février, les clients de quatre commerces parisiens de l’enseigne, à savoir Fnac Montparnasse, Fnac La Défense, Darty République et Darty Ternes, peuvent se familiariser directement avec cette solution de déplacement en ville.

Service de proximité

Après une prise de contact avec les conseillers magasins du groupe Fnac Darty, les potentiels acheteurs seront ensuite recontactés par un vendeur de Seat pour finaliser la commande. Un concept de distribution innovant qui va au-devant des prospects urbains, premiers concernés par ce type de mobilité. D’ailleurs, « ce partenariat avec Seat, acteur référent sur la mobilité, prend tout son sens vis-à-vis de nos engagements clients forts en faveur des produits durables » fait valoir Julien Peyrafitte, directeur commercial de Fnac Darty.

Alors que la gamme Seat Mó développée par le constructeur ibérique comprend des scooters mais aussi des trottinettes électriques, la proposition conjointe des deux marques se concentre sur le modèle best-seller, le Seat Mó 125. Pourvu d’un moteur électrique délivrant une puissance maximale de 9 kW et un couple de 240 Nm, ce scooter électrique urbain peut atteindre une vitesse maximale de 95 km/h et adopter trois différents modes de conduite (City, Sport et Eco) ainsi que quatre coloris afin de répondre à tous les usages et toutes les fantaisies. Ce week-end, pourquoi donc ne pas programmer un petite virée shopping…