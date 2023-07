Le secteur du transport routier de marchandises signe une convention pour la prévention du risque routier

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, et le ministère délégué chargé des Transports ainsi que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) se sont associés avec les organisations professionnelles d’employeurs du transport routier de marchandises, à savoir la Fédération nationale du transport routier (FNTR), l’Union des entreprises transport et logistique de France (TLF), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) et la Chambre syndicale du déménagement (CSD), ainsi qu’avec les « outils professionnels » de la branche, pour la signature d’une convention de partenariat visant à prévenir les risques routiers professionnels.

La convention signée le 4 juillet dernier a pour objectif de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur, une démarche permettant le développement et la promotion d’actions structurantes et ambitieuses pour la prévention des risques. Cette démarche, complémentaire des actions engagées en faveur de l’amélioration des conditions d’accueil des conducteurs et de chargement-déchargement des véhicules, participe à l’ambition de développer l’attractivité du secteur en renforçant la santé et la sécurité au travail. En effet, la prévention la plus efficiente possible du risque routier professionnel implique l'existence et le développement d'actions de prévention de facteurs liés, notamment à l'organisation du travail ainsi qu'à la santé globale des personnels de conduite. La durée initiale de la convention est de deux ans, mais elle pourra être renouvelée.

Les signataires s’engagent autour de trois actions majeures :