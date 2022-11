Le service d'autopartage Bolt Drive fait ses débuts à Lyon

L'opérateur de mobilité estonien Bolt Technology (ex-Taxify) se lance dans de nouvelles activités en France. Outre la possibilité de réserver une course en VTC ou de louer une trottinette électrique, l'application mobile développée par l'entreprise offre désormais la possibilité de réserver un véhicule en autopartage. Une fonctionnalité pour l'heure réservée aux seuls utilisateurs de la ville de Lyon.

« En offrant un service d’autopartage en plus du service de VTC déjà proposé dans la métropole, Bolt souhaite inciter les Lyonnais à se séparer de leur voiture personnelle grâce à des modes de transports partagés, plus abordables et plus durables », explique l'entreprise dans un communiqué.

Bolt Drive déploie une flotte de 240 véhicules à Lyon

D'une manière plus concrète, les clients peuvent rouler dans l'un des 240 véhicules mis à leur disposition dans les rues de l'agglomération. En ouvrant l'application Bolt Drive, les conducteurs visualisent les véhicules disponibles à proximité, peuvent les pré-réserver (15 minutes gratuites) et lancer leur location de manière autonome.

« L’utilisateur peut prendre et déposer la voiture partout dans les zones de stationnement municipales de Lyon (mises en évidence dans l'appli) ainsi que dans les zones de stationnement gratuit. Il n’aura pas à payer pour garer la voiture dans les zones de stationnement municipales », précise l'opérateur. Bien entendu, le stationnement en parkings privés pendant la durée de location reste à la charge du locataire.

Tarification à la minute ou la journée

Carburant à l'essence ou à l'électricité, les véhicules disséminés dans Lyon (des Citroën C3, Dacia Spring, Fiat 500, Opel Crossland, Peugeot e-208, Peugeot 2008 ou encore Renault Captur) sont proposés avec des formules de location à la minute ou à la journée auxquelles il convient d'ajouter le kilométrage parcouru. À noter que les frais de carburant, d'assurance et de stationnement sont inclus. Pour l'heure, les tarifs n'ont pas été communiqués par l'opérateur.