Le service Fixter.fr désormais disponible à Toulouse

La plateforme numérique Fixter.fr, dont la raison d’être est de simplifier de bout en bout la maintenance automobile, poursuit son expansion en France. Après Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, ce sont désormais les automobilistes de l’agglomération toulousaine qui pourront profiter de ses services.

Ils pourront réaliser la maintenance de leur voiture sans bouger de chez eux : l'automobiliste réserve son créneau en ligne, un spécialiste Fixter vient chercher le véhicule à son domicile et le lui ramènera une fois les réparations effectuées. Le paiement se fera une fois le véhicule restitué, suivant le devis réalisé en ligne au moment de la réservation.

« Véritable tiers de confiance, notre service permet non seulement une prise en charge complète et fiable pour l’utilisateur mais assure aussi la qualité des prestations et des tarifs justes » assure Frédéric Dermer, co-CEO et co-fondateur.

Pour se faire, la plateforme anime un réseau de réparateurs qui s’engage sur la conformité et la qualité des opérations en toute transparence sur les prix. Les travaux sont garantis pendant 2 ans.

« Multimarques, les garages doivent répondre à un cahier des charges strict pour être disponibles sur la plateforme. Les réparations sont réalisées en conformité avec les normes de la marque, du modèle ou de l’âge du véhicule. Fixter assure également le service après-vente ainsi que les échanges avec le garage, afin de rendre les réparations plus transparentes et plus accessibles pour les automobilistes » commente le fondateur.

Afin d'assurer une tarification juste aux utilisateurs de la plateforme, Fixter génère automatiquement des devis en fonction de la disponibilité des garages, des coûts générés par les réparations ainsi que des tarifs négociés avec chacun des partenaires. Depuis juin 2022, Fixter.fr est entrée dans le giron de Renault Group.