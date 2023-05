Le servofrein électronique TRW disponible à la Rechange

Avec l’arrivée du servofrein TRW EBB (Electronic Brake Booster) ZF Aftermarket renforce sa gamme de pièces de rechange pour voitures électriques. Ce système fait partie intégrante du système de freinage des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les premières applications sont adaptées aux modèles ID.3 et ID.4 de Volkswagen.

Rappelons que ce composant essentiel du système de freinage permet non seulement de supprimer la pompe à vide et les flexibles annexes nécessaires pour assurer l'assistance au freinage, mais également de réduire l'espace d'installation grâce à sa conception compacte. De plus, il garantit une montée en pression des freins plus rapide qu'un servo-frein classique à dépression, permettant ainsi de réduire les distances de freinage dans les situations d'urgence.

L'EBB peut être utilisé dans différentes catégories de véhicules. Actuellement, le système est utilisé en première monte dans plusieurs modèles s’appuyant sur la plateforme modulaire électrique MEB de Volkswagen. La gamme s'étend des ID.3 et ID.4 au combi ID.Buzz. Dans un premier temps, trois références couvrent les applications suivantes : VW ID.3, ID.4, ID.5, AUDI Q4 e-tron, Skoda Enyak et Cupra Born. L’équipementier prévoit d'élargir son portefeuille de pièces de rechange de manière continue.



« Le servo-frein électronique de marque TRW souligne une fois de plus notre approche globale visant à garantir la disponibilité des innovations de ZF en première monte pour les distributeurs de pièces et les ateliers de réparation et ce, dans les meilleurs délais », commente Markus Wittig, head of the business line passenger car aftermarket. « Il est fermement ancré dans notre ADN de fournir au marché de la rechange un savoir-faire technique de première main et de le préparer de manière optimale aux défis de l'avenir. »