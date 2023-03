Le site de mise en relation Markeparts.com se mue en un site marchand

Lancée il y a 3 ans, la place de marché BtoB, Marketparts.com, vient d’adapter son modèle économique. Si ce dernier reposait uniquement sur la mise en relation entre vendeurs de pièces en gros (équipementiers et grossistes) et distributeurs acheteurs, Marketparts.com souhaite désormais aller plus loin en prenant à son compte l’intégralité de la transaction via des services de logistiques et de paiement (avec délais possibles). La marketplace s’appuie notamment sur son centre logistique lyonnais pour gérer efficacement les flux logistiques entre les entrepôts européens de ses acheteurs et de ses vendeurs.

Afin d’assurer une qualité de service, Marketparts est en mesure de se connecter directement avec le stock des vendeurs afin de mettre en avant des offres de pièces disponibles en temps réel. La place de marché se positionne également comme un salon virtuel en proposant une vitrine permanente et des actions marketing ciblées au bénéfice des marques.

Le site, devenu marchand, indique pouvoir être en mesure de proposer les offres de ses vendeurs sur les territoires qu’ils auront sélectionnés, au prix qu’ils auront déterminé. « Nous ne souhaitons pas nous substituer aux distributeurs traditionnels, qui sont par ailleurs nos clients. Nous permettons à nos vendeurs d’accéder à des territoires ou à des clients qu’ils ne vont pas forcément pouvoir traiter en direct. Peu de vendeurs se posent la question du coût d’une ouverture de compte, de la gestion de la relation commerciale, de la facturation, de l’expédition, et des formalités douanières. Marketparts est une solution unique, clé en mains, pour répondre à l’ensemble de ces problématiques de manière extrêmement compétitive », explique Christophe Riberolle, co-fondateur et CEO de Marketparts.

La marketplace BtoB dispose d’une base de données qui lui permet de savoir à quel prix et sur quel territoire sont vendues des millions de références. Elle est un outil de veille marketing et de pricing mis à la disposition des vendeurs afin de définir le bon positionnement tarifaire, quel que soit le territoire concerné.

Doubler le nombre d’acheteurs cette année

Afin d’accélérer son déploiement mondial, Marketparts ouvre deux filiales, aux États-Unis (Chicago) et en Inde (Chennai). « En BtoB, il est important de rassurer les acheteurs en leur proposant un contact humain de proximité, c’est le premier objectif de ces deux filiales », explique Christophe Riberolle.

Ces ouvertures interviennent après une deuxième levée de fonds en février de 3,4 millions d’euros. Elle a rassemblé des partenaires institutionnels, des acteurs de la data mais également des équipementiers. Pour rappel, le groupement international Nexus est actionnaire fondateur de la place de marché.

Avec ce nouveau positionnement, Marketparts espère doubler en un an le nombre d’acheteurs distributeurs sur sa plateforme, aujourd’hui de 15 000 répartis dans 125 pays. « Nous ouvrons près de 80 nouvelles ouvertures de comptes chaque jour », se réjouit le fondateur. La marketplace propose aujourd’hui à ses acheteurs près de 26 millions d’offres avec un objectif de 50 millions d’ici à la fin de l’année. « Marketparts poursuit ainsi son ambition : aller au bout de la simplification des transactions, et offrir la meilleure expérience d’achats BtoB à la fois pour les vendeurs et les acheteurs partout dans le monde », conclut Christophe Riberolle.