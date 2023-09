Le site La Centrale remodelé pour intégrer tous ses services

L’Occasion, le Neuf, la Cote, l’Electrique, les Fiches Techs, le Financement ou encore le Rachat Express – anciennement connu sous le nom de maVoitureCash – sont autant de fonctionnalités proposées par La Centrale dont l’accès est désormais facilité. Depuis quelque temps, la marketplace automobile planche sur l’accessibilité de ses outils afin de les rendre visibles directement sur la page d’accueil.

Visité par 35 millions d’internautes chaque mois, le site de petites annonces veut répondre aux besoins des acheteurs tout au long de leur parcours client. Peu importe qu’ils soient expérimentés ou nouveaux utilisateurs. Au cours des derniers mois, nous avions déjà pu constater l’arrivée d’« outils de réassurance » telles que les pastilles « annonce vérifiée » et « bonne affaire » sous certaines offres. « Ce nouveau site Internet traduit notre volonté de promouvoir un modèle de vente et d’achat toujours plus efficient et proche de ses clients », fait savoir la directrice marketing Anaïs Harmant.

Prendre en compte toutes les particularités

Le marché de l’occasion voit l’arrivée constante de modèles électrifiés. Sur La Centrale, ils sont plus de 20 000 véhicules électriques et hybrides en quête d’un nouveau propriétaire, faisant du site « la première place de marché pour cette catégorie ». Afin de répondre aux interrogations des clients, la marketplace a mis en place des outils de comparaison concernant l’autonomie, la capacité ainsi que la consommation de ces voitures. Dans sa nouvelle version, La Centrale souhaite également promouvoir ses services à destination de ses 10 000 partenaires professionnels. Ces derniers bénéficient, entre autres, des données d’environ 50 000 véhicules d’occasion livrables partout en France.

De manière générale, l’existence de la plateforme permet aux distributeurs d’élargir leur zone de chalandise et de diversifier leur sourcing. « Nous souhaitons les aider à construire une relation de confiance avec des particuliers de plus en plus enclins à se tourner vers des véhicules de seconde main », précise Anaïs Harmant. En cumulé au moment où ces lignes sont écrites, presque 288 000 véhicules disponibles à travers la France sont proposés sur La Centrale. Parmi eux, environ 180 000 sont proposés avec des offres de financement proposés par les partenaires distributeurs. Soit une augmentation de près de 10 % sur le dernier trimestre. Peut-être l’une des conséquences de l’augmentation des prix des voitures d’occasion depuis 2020.