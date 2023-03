« Le « software defined vehicule », c’est la capacité de faire évoluer le véhicule même mis à la route »

L’Automobile & L’Entreprise poursuit son format d’interviews vidéo avec Karine Paulini, directrice du développement pour Sonatus en Europe et Gen Li, responsable des activités techniques avant-vente EMEA de Sonatus. Un entretien à deux voix à découvrir en replay.

Gen Li a débuté sa carrière en 2011 en travaillant sur le développement de logiciels embarqués avant de rejoindre le groupe PSA en 2017 puis Sonatus en septembre 2022. Karine Paulini a, quant à elle, intégré Sonatus en juin 2022. Forte d’une expérience à la fois automobile et IT (technologies informatiques), Karine Paulini a commencé son parcours professionnel chez un constructeur automobile avant de le poursuivre chez Amazon Web Services où elle était en charge du secteur automobile. Ce tandem œuvre actuellement dans le domaine du « software defined vehicule », soit « la capacité d’enrichir et de faire évoluer le véhicule tout au long de son cycle de vie même après la vente, une fois que la voiture est sur la route », comme le définit Karine Paulini.

Ainsi, chez Sonatus, « nous pouvons ajouter des services ou de nouvelles fonctionnalités de façon légère, c’est-à-dire qu’au lieu de télécharger un logiciel lourd, nous pouvons juste envoyer un fichier de configuration pour ajouter ce service », explicite Gen Li. Des solutions déployées à travers les trois marques du groupe Hyundai (Hyundai, Kia et Genesis) au sein de millions de véhicules en circulation, qui apportent de nombreux avantages aux flottes. « Les gestionnaires de parc peuvent suivre précisément l’état de leur parc de véhicules en termes de maintenance prédictive notamment, en ciblant très précisément les données dont ils ont besoin. Cela va aussi avoir un impact sur la valeur résiduelle des véhicules en fin de période de location, qui est également un enjeu crucial pour les flottes », note Karine Paulini.