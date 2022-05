Le spécialiste de la recharge EVBox passe au e-commerce

Afin d’accompagner la demande croissante d’infrastructures de bornes de recharge, en lien direct avec la progression des ventes de voitures électriques, EVBox annonce qu’il s’associe au site de e-commerce spécialisé, mabornelectrique.com. La commande de bornes de recharge EVBox peut se faire en ligne via le site et le parcours client s’en trouve simplifié. Cette nouvelle offre est proposée aux clients professionnels et particuliers et repose sur une promesse client de livraison rapide, entre 24 et 48 heures.

Un nouvel appui pour le programme EVBox Expert

Cette fonctionnalité s’ajoute au programme EVBox Expert qui a déjà fait ses preuves comme le rappelle un porte-parole du groupe : « Grâce à leur expertise, leur connaissance produit, les webinaires et les échanges réguliers avec l’équipe EVBox, les partenaires accompagnent particuliers et professionnels tout au long de leur projet d’électrification : visite technique, devis, installation, maintenance et dépôt du dossier Advenir ».

« En support du plan 100 000 bornes, EVBox est fier d’avoir adapté son organisation opérationnelle. Avec nos bornes maintenant disponibles en ligne, nous nous réjouissons de contribuer à l’accélération du déploiement des infrastructures de recharge en France », met en avant Corinne Frasson, directeur d’EVBox France, qui évoque aussi le lancement d'un nouveau produit pour la recharge rapide, avec la solution Troniq Modular qui sera prochainement dévoilée.