Le spécialiste des moteurs électriques Nidec en déficit au premier trimestre 2023

Nidec Corporation vient de présenter un résultat négatif au premier trimestre 2023 pour la première fois depuis 10 ans. La société japonaise a perdu 181 millions de dollars entre janvier et mars 2023, en raison de coûts de restructuration de son activité de moteurs électriques Nidec Leroy-Somer. Une remise à plat passée notamment par le licenciement de 126 personnes en France au mois de septembre dernier. La firme a été victime du ralentissement de l’activité dans l’automobile. Ce coup de frein est intervenu au moment où l’entreprise s’apprête à proposer une nouvelle génération de chaîne de traction électrique.

Un trou d’air passager selon les analystes

Ces premières pertes en 10 ans n’ont pas suscité de panique chez les investisseurs. Les analystes restent confiants pour l’avenir de l’entreprise et recommandent toujours l’achat de titres Nidec. L’arrivée d’une nouvelle génération de chaîne de traction électrique constitue l’un des éléments de confiance des marchés financiers. Baptisé e-Axle, cet ensemble comprend une boîte de vitesses, un moteur électrique et l’électronique de puissance. Cette innovation devrait générer des bénéfices dès le mois d’avril selon Nidec. Une troisième génération devrait arriver en 2025 et une quatrième est planifiée entre 2029 et 2030. Chaque modèle devrait faire baisser les coûts d’au moins 30 % par rapport à la génération précédente.