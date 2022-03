Le spécialiste des véhicules d’occasion Cazoo devient sponsor de l’OM

Un Anglais sur la Canebière ! Le spécialiste du véhicule d’occasion Cazoo et le club de football de l’Olympique de Marseille annoncent la signature d’un accord pluriannuel qui prendra effet le 1er juillet 2022. Dès le début de la saison prochaine (2022-2023), Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l'OM.

Le dispositif comprend une présence sur la face avant du maillot des joueurs de l’OM, ainsi que dans l’ensemble de l’Orange Vélodrome, sur le site Internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média apparaissant à la télévision.

Un formidable levier de notoriété et d’activations

Au moment de son lancement en France, sous la direction de Romain Weill, Cazoo s’offre un formidable levier de notoriété à l’échelle du pays. « Cazoo bénéficiera de la popularité et la notoriété du club et s’appuiera sur les plateformes digitales de l'Olympique de Marseille, qui dispose de l'une des plus importantes communautés de supporters en France (17 millions de fans sur ses réseaux sociaux) et la capacité de rassembler 67 000 spectateurs au sein de l'Orange Vélodrome », détaille un porte-parole du groupe.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Marseille. C'est l'une des meilleures équipes de sa catégorie, un club très ambitieux qui est motivé par ses résultats, comme nous, et qui a un public passionné avec des supporters dans toute la France. Nous sommes impatients d’aller à la rencontre des fans et des communautés de supporters locales pour leur offrir la meilleure expérience d'achat de voiture en France en 2022 », s’enthousiasme Alex Chesterman, président-fondateur de Cazoo.

Cazoo renforce son implication dans le football en Europe, le groupe sponsorisant déjà les équipes d’Everton et Aston Villa en Premier League britannique, ainsi que les équipes de La Liga espagnole de la Real Sociedad (Pays basque) et Valencia FC.

Cazoo est aussi un sponsor actif dans l’univers du golf

Au début du mois de février 2022, Cazoo avait officialisé son partenariat avec l'Open de France de golf sur le DP World Tour (visibilité sur les boîtes de tee, sur des affichages aux abords du green, des panneaux annonçant le par et le yardage ainsi que sur les dossards des joueurs). Le tournoi devient aussi le Cazoo Open de France et l’édition 2022 se tiendra du 22 au 25 septembre 2022. Cet accord est une extension du partenariat actuel entre Cazoo et le DP World Tour, comprenant déjà deux tournois : le Cazoo Open au Pays de Galles ainsi que le Cazoo Classic en Angleterre.