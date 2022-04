Le spécialiste du transport digital sennder recrute Ekaterini Kranioti

En tant que commissionnaire de transport digital, sennder met en relation les grands expéditeurs avec les PME du transport. Ekaterini Kranioti aura pour principale mission de superviser « l'ensemble des opérations côté « expéditeur » de sennder, avec pour objectif d’accompagner la numérisation de l'industrie en développant la plateforme et en fournissant des services renforcés aux clients existants ».

Une carrière dans le transport et la logistique

La dirigeante fait valoir une riche expérience, notamment comme directrice des ventes Euromed chez Gefco, où elle supervisait une équipe de 120 personnes, gérant les ventes de l'entreprise dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et des biens de consommation en Europe occidentale et méridionale. Avant ses 20 ans chez Gefco, elle a aussi occupé des postes importants chez Kuehne & Nagel, Nestlé, Martin Brower France et Air France.

Cap sur la digitalisation intensive

« Le secteur de la logistique est à un point d'inflexion : l'avenir est numérique. Il y a un besoin de nouvelles solutions, ce dont j'ai fait l'expérience de première main. En tant que l'un des premiers acteurs du secteur du fret routier numérique, et désormais le plus important, sennder est le mieux placé pour faciliter la transition des opérations manuelles et concevoir l'avenir de la logistique de fret routier en Europe. Je suis ravie de rejoindre une équipe qui a déjà apporté tant de solutions innovantes au marché », se réjouit Ekaterini Kranioti.

Plus de 40000 camions déployés en Europe

Fondé en 2015 par David Nothacker, Nicolaus Schefenacker et Julius Köhler, le groupe sennder est rapidement devenu un leader européen du transport de marchandises digitalisé, via plus de 40000 camions à travers l'Europe (il a en outre accès à plus de 120000 véhicules) et une équipe de plus de 900 personnes. Le groupe sennder a des accords avec plusieurs industriels, dont Scania et Siemens, et se concentre principalement sur « l'optimisation des itinéraires, la réduction des kilomètres à vide et des temps d'arrêt ». En France, le groupe sennder est notamment connu pour avoir pris le contrôle d’Everoad en 2020.