Le spécialiste du véhicule d’occasion Auto1 Group affiche 69% de croissance en 2021

Auto1 Group a connu un quatrième trimestre 2021 historique réalisant un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros (+99%), pour un bénéfice de 129 millions d’euros (+56%). La plateforme spécialiste du véhicule d’occasion présente donc sans surprise un bilan très flatteur sur l’exercice 2021 : un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros (+69%) et un bénéfice de 431 millions d’euros (+51%). A la fin de l’année, les liquidités disponibles s’établissent à 721 millions d’euros. Le groupe a supervisé 596731 transactions de VO, soit une hausse significative de 31% par rapport à 2020.

Autohero enregistre une croissance très soutenue

« Nous avons connu une très bonne année 2021, tenant toutes les promesses que nous avions faites pour notre introduction en Bourse. Notre business model nous permet d’offrir une expérience client hors normes et de bénéficier d’un excellent sourcing et nous allons continuer dans cette voie qui est la meilleure pour acheter et vendre des véhicules en ligne », commente Christian Bertermann, président et co-fondateur d’Auto1. Il souligne aussi que les activités d’Autohero prennent leur envol à l’image d’un 4ème trimestre 2021 de haute volée : 13875 ventes, soit une progression de 231% par rapport à la même période de référence de 2020.

Un objectif de l'ordre de 700000 VO en 2022

Pour 2022, la guidance d’Auto1 Group reste placée sous le signe d’une forte croissance. Les dirigeants indiquent qu’ils n’ont pas d’activité en Russie et une très faible exposition au marché ukrainien. Toutefois, si le conflit venait à avoir des répercussions sur d’autres marchés, une révision des prévisions pourrait naturellement intervenir. A l’heure actuelle, le groupe table sur un chiffre d’affaires compris entre 5,7 et 6,8 milliards d’euros, pour des profits compris entre 470 et 580 millions d’euros. Sur le segment professionnel, le nombre de transactions se situera entre 580000 et 680000 voitures. Sur le segment « Retail », entre 70000 et 90000 véhicules. Soit un volume total de 650000 à 770000 véhicules. La marge ajustée d’Ebitda est attendue entre -2 et -3%.