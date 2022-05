Le spécialiste du véhicule d’occasion Cazoo s’implante en Espagne

Le spécialiste britannique de la voiture d’occasion Cazoo annonce son lancement opérationnel en Espagne, après un déploiement en Allemagne et en France en 2021. Initialement, quelques centaines de VO seront proposés en ligne aux clients espagnols.

Après le Royaume-Uni, son marché domestique, l’Allemagne et la France, Cazoo annonce qu’il va déployer ses activités en Espagne. Il s’agit en fait d’une officialisation car la start-up du VO avait déjà communiqué sur ses investissements de sponsoring pour deux clubs de football de la Liga, Valence et la Real Sociedad (Saint-Sébastien, au Pays basque).

Cazoo va proposer un site internet de dernière génération permettant une vision à 360 degrés des véhicules d’occasion et offrant une description très détaillée et un historique de chaque voiture. Les véhicules bénéficient d’une garantie de 12 mois et le client dispose d’une période de test de sept jours (possibilité de rétractation).

Après l’Espagne, l’Italie

« Nous sommes très satisfaits de lancer notre activité en Espagne, poursuivant ainsi notre internationalisation. Nous avons déjà constitué une très belle équipe pour nous développer sur ce marché et offrir aux clients espagnols une nouvelle expérience de consommation en ligne », précise Alex Chesterman, président et fondateur de Cazoo, qui ne cache pas que son groupe souhaiter aussi s’implanter en Italie avant la fin de l’année 2022. La direction des activités de Cazoo en Espagne a été confié à Julio Ribes.