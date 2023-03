Le stationnement des SUV pourrait bientôt coûter plus cher

Considérés comme trop encombrants et polluants, la contestation contre la circulation et le stationnement des SUV dans les centres-villes continue de progresser alors même que leur part de marché ne cesse d'augmenter au sein des immatriculations (6 véhicules sur 10 aujourd'hui). Si déjà certains s'amusent à dégonfler les pneus de ces véhicules stationnés en voirie, certains élus réfléchissent désormais à une tarification spéciale du stationnement qui s'appliquerait à tous les propriétaires de ces modèles surélevés.

Paris relance le débat

Évoquée en 2019 à la mairie de Paris, l'idée avait finalement été mise de côté. Outre-Rhin, en 2021, le maire écologiste de Tübingen avait également lancé le débat avec la proposition de multiplier par sept le prix du stationnement pour les plus gros véhicules. Aujourd'hui, retour dans la capitale avec les déclarations de David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge notamment des transports et de la voirie. Connu pour son positionnement tranché quant à l'ensemble des questions relatives à l'automobile, l'élu veut « intégrer des critères, comme des critères de poids sur la question du prix du stationnement ». Une réflexion qu'il dit avoir entamée avec « d'autres municipalités », ajoutant que « les SUV vont à l’encontre de l’adaptation de la ville au dérèglement climatique (…) ils semblent aberrants ! ».

Une idée qui fait son chemin

Et les déclarations de David Belliard ont déjà fait des émules. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, s'est récemment dit favorable à l’application d’un tarif particulier pour les véhicules lourds et les SUV, avec la possibilité d'appliquer un tarif spécial en voirie mais aussi dans les parkings de la capitale des Alpes. « Comme ils sont plus gros, ils prennent plus de place », se désole l'élu.

Ainsi, il se pourrait que les propriétaires de SUV soient contraints de payer plus cher pour pouvoir se garer dans Paris mais aussi dans d'autres villes de France. Quand on sait que dans certains arrondissements de la capitale, l'heure de voirie dépasse déjà les 6 euros, cette nouvelle mesure pourrait dissuader bon nombre de conducteurs. Toutefois, cela ne se fera pas du jour au lendemain car cette évolution n'est pas sans conséquences, notamment économiques pour les municipalités qui devront – sans doute – investir dans de nouveaux parcmètres et systèmes logiciels capables de relier la plaque d’immatriculation et la carte grise du véhicule.