Le stationnement payant des deux-roues impacte la mobilité

La rentrée a été l’occasion d’un chamboulement majeur pour les usagers de deux-roues motorisés. Le 1er septembre dernier, la capitale déployait en effet le stationnement payant pour les motos et scooters thermiques. Une mesure incitant les Franciliens à adopter des deux-roues électriques (qui, eux, peuvent continuer à stationner gratuitement) ou à envisager d’autres moyens de mobilité décarbonnés. Mais dans les faits, qu’en est-il ? Cette décision a-t-elle eu l’influence escomptée ? C’est ce que FreeNow, au travers d’une enquête menée avec OpinionWay auprès de 350 conducteurs de deux-roues habitant sur Paris et sa petite couronne, a voulu savoir. Et le résultat est probant…

L’émergence de mobilités douces

Le sondage OpinionWay pour FreeNow affirme ainsi que 78% des conducteurs interrogés projettent de modifier leurs habitudes de transport en se tournant vers une ou plusieurs alternatives de mobilité. Et notamment des options dites « douces » puisque deux conducteurs sur trois souhaitent opter des modes de transport neutres en carbone (66 %). Dès lors, parmi les alternatives privilégiées, 30% des répondants comptent emprunter les transports en commun, 27% se mettre à la marche et 23% utiliser leur vélo personnel. Les plateformes de multi-mobilité ont également le vent en poupe avec 17 % des sondés souhaitant utiliser davantage les moyens de mobilité 100 % électrique en libre-service, et en particulier les scooters électriques.

>> A LIRE AUSSI : Autopartage : Zity by Mobilize intègre FreeNow

Sur son application, au cours du mois de septembre, FreeNow a d’ailleurs enregistré une augmentation de 56% du nombre de trajets en scooters électriques partagés, comparé au mois de mai (hors saison estivale). « Une progression d’autant plus importante que le mois de septembre a connu six fois plus de jours de pluie qu’en mai », précise aussi la plateforme européenne aux 56 millions d’utilisateurs et dont les services sont accessibles dans plus de 170 villes. Enfin, plus radicaux, 22% des conducteurs prévoient de diminuer leurs trajets dans la capitale quand un usager sur cinq anticipe, de son côté, une utilisation plus soutenue de sa voiture personnelle.

Des disparités selon les profils

Sans surprise, les usages les plus enclins à s’initier à la mobilité partagée sont les moins de 35 ans. Sensibilisés aux questions environnementales mais également plus curieux de tester de nouveaux modes de déplacement, ils sont par exemple 22% à envisager l’offre de véhicules électriques en libre-service, soit 5 points au-dessus de la moyenne. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont également le type de population le plus motivé à faire évoluer ses comportements (avec seulement 10% qui ne comptent rien changer), en particulier en prenant les transports publics (39%). Inversement, les conducteurs de 50 ans et plus sont ceux qui comptent le moins changer leurs habitudes de transport, avec un taux de 31% (soit 12 points de plus que la moyenne). Comme quoi les moyens financiers font parfois moins blocages que les mentalités…