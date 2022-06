Le suivi de flotte pour des économies de carburants

C’est le premier retour sur investissement observé par les clients de Verizon Connect, spécialiste en solutions de géolocalisation pour les flottes professionnelles : la réduction des coûts de carburant. Cette technologie agit sur la consommation à différents niveaux pour des résultats remarquables rapidement.

Dans son enquête sur les tendances technologiques des flottes françaises*, Verizon Connect constate que 93 % des utilisateurs d’une solution de suivi de flotte par GPS ont déclaré avoir atteint un ROI positif en un an ou moins. Au-delà de l’amélioration de la productivité, la baisse des coûts et notamment des coûts de carburant permet aux entreprises d’être plus compétitives.

Le gérant d’une société de nettoyage affirme avoir réduit de 10 à 15 % les dépenses en carburant après avoir équipé ses véhicules de la solution du géant américain. Une entreprise de messagerie express constate une économie de 4 litres au 100, tandis qu’un autocariste observe une réduction de 2 à 3 litres au 100 sur ses 75 autocars.

Différentes fonctions de la solution agissent directement sur la consommation des véhicules. Parmi elles, le suivi des comportements routiers constitue sans doute la plus puissante. Les accélérations et freinages brusques, les virages pris trop serrés et les allures excessives sont à l’origine d’une consommation accrue. Ces évènements sont retranscrits dans un rapport à destination des managers pour les aider à accompagner les conducteurs vers une conduite plus souple, moins énergivore. Pour plus de réactivité, des alertes peuvent être configurées en cas d’incidents de conduite graves. Par ailleurs, un score de comportement routier est attribué à chaque conducteur et peut faire l’objet de challenges, pour conférer un aspect ludique à la plateforme. Pour un changement radical des comportements, l’Eco-buzzer est une solution éprouvée. Il s’agit d’un assistant sonore qui émet un signal lorsqu’il détecte un comportement de conduite non approprié.

Parmi les autres fonctions, le calcul de proximité sur la carte en direct est une aide précieuse pour savoir quel conducteur est le plus proche d’un lieu d’intervention. L’optimisation des déplacements est un moyen simple de réduire les kilométrages parcourus, et donc les coûts de carburant.

Citons également la maintenance des véhicules effectuée dans les temps pour réduire la consommation de carburant. Il est en effet possible de programmer les vidanges/révisions en fonction du kilométrage des véhicules et du temps de fonctionnement du moteur pour éviter les oublis.

Enfin, l’usage des véhicules à titre privé peut peser sur le budget carburant s’ils sont utilisés déraisonnablement. L’adage « la confiance n’exclue pas le contrôle » prend tout son sens quand le prix au litre dépasse 2 euros. Des alertes peuvent être paramétrées en cas de dépassement du seuil de tolérance de l’entreprise. De même, l’achat de carburant avec la carte de l’entreprise peut être tentant. Mais s’il est possible pour le manager d’identifier les litres d’essence achetés qui ne remplissent pas les réservoirs des véhicules de l’entreprise, là encore, des économies sont possibles.

Si la baisse des coûts de carburant est le premier bénéfice observé par les clients, le suivi de flotte agit sur d’autres centres de coûts et sur l’efficacité et donc la productivité des entreprises. Pour en savoir plus sur les solutions de Verizon Connect, rendez-vous sur https://www.verizonconnect.com/fr/

