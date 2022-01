Le Superéthanol-E85 se démocratise

Le Superéthanol-E85 a enregistré de belles performances en 2021, avec notamment une augmentation de 33% en termes de volumes consommés. Les stations-service ont également connu une croissance de 18% et sont désormais au nombre de 2 725 sur le territoire français. En tout, 30% des stations-service proposent de l'E85 en France. Le boom de ce carburant profite également à la nouvelle version de l'application "Mes stations E85", qui enregistre 65 000 téléchargements (dont 45 000 en 2021). En connexion avec Google Maps et Waze, elle permet de géolocaliser les stations proches, mais aussi d'afficher les stations sur un trajet ainsi que le prix.

Unifier au niveau européen

Au 31 décembre, la collective recense 18 homologations délivrées par le CNRV (centre national de réception des véhicules) à quatre fabricants de boîtiers (Biomotors, FlexFuel Energy Development, Borel et EFlexFuel Technology). De son côté FlexFuel Energy Development annonce avoir réalisé une année record, avec une hausse de 77% de ses ventes de boîtiers. Et TotalEnergies a labellisé l'E85 comme carburant à forte teneur en biocarburant. Enfin, l'arrêté modifié en mars dernier permet l'homologation potentielle de 10 millions de voitures. À ce jour, le pétrolier compte 800 stations qui délivrent du Superéthanol. Pour la suite, TotalEnergies entend poursuivre sa stratégie de distribution en adaptant les dépôts et la logistique. Par ailleurs, la filière française du bioéthanol propose d'appliquer un plafonnement de 7% de l'énergie des transports au niveau européen, en excluant le palme et le soja qui présentent un risque élevé de déforestation.

Ford lance une gamme complète en VP et VU

Deux constructeurs proposent des modèles compatibles au Superéthanol E-85 : Jaguar-Land Rover et Ford. Ce dernier poursuit sa stratégie neutre en carbone d'ici 2050 avec un nouvelle gamme de six modèles (véhicules particuliers et utilitaires) compatibles E85 : Fiesta EcoBoost, Puma EcoBoost, Focus EcoBosst mHEV, Kuga FHEV, Fiesta Van et Transit Connect. Ford prévoit également une hausse des ventes de ces modèles pour 2022.

Les perspectives pour 2022

Cette année, la Collective du bioéthanol a l'objectif de :

Atteindre 5% de part de marché sur un mois

Développer le réseau en passant le cap des 3 000 stations-service Superéthanol-E85

Augmenter des ventes de boîtiers et des ventes de voitures flex-E85 d'origine.

Ces ambitions s'accompagnent de divers leviers de croissance. Parmi eux, la communication joue un rôle afin de lever les freins des consommateurs, avec notamment l'argument du prix au litre, ou encore convaincre les entreprises et les collectivités de convertir leurs flottes.