Le SUV 100% électrique MX-30 de Mazda pourrait conserver le bonus écologique

Entretien avec Mazda France et Laurent Thézée son dirigeant, à l’occasion du salon automobile de Lyon. La marque japonaise était présente sur l’évènement à travers son partenaire distributeur Vulcain.

Un retour aux basiques d’un salon

A propos du salon automobile de Lyon, Laurent Thézée président Mazda France confirme « que c’est une recette qui marche en revenant aux basiques et on est tous sur le même standard avec toutes les marques présentes. Et surtout, il y a un retour sur investissement grâce aux ventes de voitures ».

En ligne avec 10 000 immatriculations en 2023

La marque s’est fixée de vendre 30 à 40 voitures à cette occasion. Sur huit mois en 2023, la marque japonaise premium réalise une croissance de 37%, grâce aux livraisons comme l’ensemble du marché suite à la fin de la crise des semi-conducteurs. Mazda est en ligne pour atteindre les 10 000 immatriculations sur l’année tout en restant vigilant sur les commandes qui affichent un recul de 3% par rapport à l’année dernière.

« Nous ne sommes pas décrochés par rapport au marché », explique Laurent Thézée. « Mais il faut rester vigilant et combatif ».

Les délais de livraison deviennent de nouveau raisonnable avec une moyenne de trois à quatre mois avec des stocks chez les concessionnaires plutôt bons. Une baisse des commandes qui s’explique par « l’attentisme des clients au niveau de la réglementation et de la fiscalité », note le dirigeant de Mazda. L’inflation des prix a été compensée par des formules de location.

Une version hybride rechargeable du MX-30

Sur Lyon, Mazda présentait une nouveauté de la famille du MX-30 dont la version électrique est enrichie par une version hybride rechargeable. Ce nouveau modèle arrive en concession en novembre prochain. Ce modèle PHEV embarque une autonomie de 680 kilomètres grâce à une batterie de 17,8 kWh et 85 kms d’autonomie en cycle mixte. A noter que les roues sont entraînées par le moteur électrique. Et référence au passé de Mazda : le moteur rotatif qui alimente un générateur pour recharger le moteur électrique.

Au niveau du marché de la voiture électrique, Laurent Thézée rappelle « que ce marché était de 7% autrefois jusqu’à 16% (à fin août) aujourd’hui. On sent qu’on atteint un plateau mais cela va encore progressé grâce à la réglementation. Face aux nouveaux arrivants (chinois), nous avons de bons arguments à mettre en avant avec un réseau et une histoire ».

Un réseau rentable à fin juin : +1,3%

Pour rappel, Mazda conservera une relation contractuelle classique avec ses distributeurs, ce qui favorise la motivation des investisseurs. « La relation avec le réseau est permanente », souligne le dirigeant de Mazda France. « Nous avons organisé des groupes experts pour avancer dans la main dans la main et tenir compte des problématiques ». A noter que le réseau Mazda est rentable à fin juin 2023 avec un taux de +1,3%.

A propos des réglementations liées au bonus et malus écologique, Laurent Thézée regrette le « manque de visibilité et les changements chaque année. C’est complexe et il faut organiser les choses dans un temps record ».

En revanche, une bonne nouvelle concernant Mazda au niveau de l’éco-score mis en place à partir de 2024. « Nous devrions conserver une éligibilité au bonus écologique en raison de la taille de sa batterie et les six indicateurs, le véhicule étant inférieur à 1,4 tonne. Nous devrions être éligible au bonus tout en étant produit au Japon ».