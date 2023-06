L'Alfa Romeo Tonale Hybrid vient enrichir la flotte automobile des Carabinieri

L'Arme des Carabiniers a toujours préféré les modèles des marques de l'ex-groupe automobile FCA comme Fiat, Lancia, Alfa Romeo... et même Jeep, plus récemment ! Logique donc que le SUV compact Alfa Romeo Tonale – dernière nouveauté du constructeur de Milan – entre à son tour dans la flotte de l'institution, et soit particulièrement affecté au service des « Nuclei Radiomobile », qui comprend notamment la berline Giulia.

« Cette diversification des modèles permet une plus grande polyvalence dans la réalisation du service, ainsi qu'une augmentation significative du niveau de confort garanti au personnel, particulièrement utile pour les longs quarts de travail », soulignent Stellantis et les militaires italiens.

Des véhicules hybrides pour les forces de l'ordre

Le constructeur italien précise que c'est la version essence mild hybrid (mHEV) qui a plus particulièrement retenu l'attention des Carabinieri. Ainsi, les Alfa Romeo Tonale en cours de livraison (les premières des 400 unités commandées ont été mises à la route) sont dotés du bloc quatre-cylindres essence 1.5 l mild hybrid 48 volts développant 130 chevaux et délivrant 240 Nm de couple. Une mécanique associée à une boîte automatique TCT à sept rapports.

Pour répondre aux besoins du service, les véhicules ont été revêtus de la livrée traditionnelle des Carabinieri (bleu profond, liserés rouges et toit blanc), équipés d’un blindage partiel afin d’assurer la sécurité des militaires, dotés d’une cellule de transport réservée aux « personnes arrêtées », d’une sirène deux tons et d’une rampe de signalisation avec clignotants spécifiques.

En outre, par rapport aux versions de grande série, les Alfa Romeo Tonale Hybrid préparés pour les Carabiniers ont quelque peu été modifiées afin de garantir un maximum de confort aux militaires en patrouille ou en intervention et enrichis d'équipements spécifiques (gilets pare-balles, torches haute visibilité, armes, etc.).