Le SUV-coupé électrique Nissan Ariya facturé entre 46 000 et 61 000 euros

Le constructeur japonais Nissan vient d'ouvrir les commandes de son nouveau modèle 100 % électrique. Disponible en deux motorisations, deux capacités de batteries et deux finitions, le SUV-coupé Ariya peut prétendre jusqu'au 1er juillet 2022 au bonus écologique de 2 000 euros.

Il est enfin commercialisé. Après s'être fait attendre de longs mois, le SUV-coupé Nissan Ariya est désormais disponible à la commande en Europe. Sur le marché français, la gamme de ce grand véhicule 100 % électrique - « nouveau porte-étendard de la marque » - long de 4,59 s'affiche à des tarifs compris entre 46 400 et 61 400 euros. De quoi prétendre, jusqu'au 1er juillet prochain, à 2 000 euros de bonus écologique (selon les versions) puis à 1 000 euros de prime passé cette date.

«Raffiné, moderne et accueillant, ce nouveau modèle - fabriqué au Japon sur le site de Tochigi, une usine d'excellence où sont aussi assemblés les Nissan GT-R et Z - va puiser l'inspiration de son design extérieur et intérieur au cœur de la culture japonaise », avance le constructeur.

Quel catalogue pour le Nissan Ariya ?

Ouvert à la commande en France, pour des livraisons annoncée au début de l'été, le véhicule voit sa gamme être articulée autour de trois motorisations, deux capacités de batteries et deux finitions.

En détails, l'Ariya est proposé avec un bloc électrique de 160, 178 ou 225 kW. Soit respectivement 218, 242 ou 306 chevaux sous le capot. La plus petite puissance proposée est associée à la plus petite capacité de batterie, soit 63 kWh. De quoi parcourir jusqu'à 400 kilomètres entre deux charges complètes. Les Ariya les plus puissants sont associés à la batterie de 87 kWh autorisant 520 km d'autonomie en traction ou 480 km avec la transmission intégrale e-4ORCE.

Deux finitions très généreusement équipées figurent au programme : Advance (jantes alliage 19 pouces, feux avant et arrières à LED, combiné d'instrumentation digital à double écran de 12,3 pouces, compatibilité Apple CarPlay sans fil / Android Auto filaire, système de navigation, pompe à chaleur, câbles de recharge Mode 2 10A et Mode 3 32 A) et Evolve (toit ouvrant panoramique, rétroviseur intérieur à affichage numérique, volant à réglage électrique, affichage tête haute, système de stationnement automatique, ...)

GAMME NISSAN ARIYA : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

63 kWh ADVANCE 87 kWh EVOLVE 87 kWh

e-4ORCE EVOLVE Prix* 46 400 € 57 400 € 60 400 € Batterie (capacité utile) 63 kWh 87 kWh 87 kWh Puissance 160 kW (218 ch) 178 kW (242 ch) 225 kW (306 ch) Couple 300 Nm 300 Nm 600 Nm Transmission Aux roues avant Aux roues avant Intégrale

e-4ORCE Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 sec. 7.6 sec. 5.7 sec. Vitesse maxi 160 km/h 160 km/h 200 km/h Autonomie 403 km** 520 km*** 493 km*** Chargeur embarqué 7,4 kW 7,4 kW / 22 kW (en option) Capacité de recharge rapide 130 kW Capacité de remorquage 750 kg 1 500 kg Coffre 468 litres 415 litres Longueur 4 595 mm Largeur 1 850 mm Hauteur 1 660 mm Empattement 2 775 mm Pneus 235/55R19 ou 255/45R20 (option) Poids 1 914kg 2 089kg 2 218kg

*Hors bonus écologique.