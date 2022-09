Le SUV électrique Smart #1 accessible sous la barre des 40 000 euros

Premier véhicule de la nouvelle gamme Smart désormais pilotée par la coentreprise réunissant Mercedes-Benz et Geely, le SUV #1 est désormais disponible à la commande.

Les Smart Fortwo et Forfour appartiennent au passé. Désormais, la marque Smart ne commercialise plus que des véhicules 100 % électriques de nouvelle génération. Le premier modèle de ce nouveau positionnement – orchestré par la coentreprise réunissant Mercedes-Benz Group (ex-Daimler) et Geely – est un SUV citadin de 4,27 mètres de long très sobrement appelé Smart #1.

Ce dernier embarque une motorisation « propre » de 200 kW (272 ch) offrant 343 Nm de couple ou deux moteurs développant 315 kW (428 ch) et 543 Nm sur la sportive version Brabus. Des mécaniques animées par une batterie nickel-cobalt-manganèse de 66 kWh autorisant entre 400 et 440 kilomètres d'autonomie.

La gamme de ce sérieux concurrent des DS Automobiles DS 3 E-Tense, Peugeot e-2008 ou autres Kia e-Soul, s'articule autour de trois niveaux de finition : Pro +, Premium, Launch Edition auxquels il convient d'ajouter la puissante et sportive déclinaison Brabus à transmission intégrale.

Dès l'entrée de gamme Pro +, les clients bénéficient d'un toit panoramique, de phares à LED avec feux de route automatiques, d'une caméra 360° avec capteurs de stationnement, d'un écran central tactile de 12,8 pouces, d'un combiné d'instrumentation numérique de 9,2 pouces, d'une climatisation automatique bi-zone, de poignées de portes affleurantes. Le niveau supérieur ajoute les feux de route adaptatifs, l'aide au stationnement automatique, le chargeur embarqué 22 kW, des sièges en cuir, un affichage tête haute de 10 pouces, une pompe à chaleur et un système audio signé Beats.

L'édition de lancement Launch Edition se distingue par des éléments de cosmétique comme des teintes spécifiques, des badges numérotés de 1 à 1 000, une sellerie en cuir blanc et des jantes de 19 pouces.

Smart #1 : la gamme, les prix Version Motorisation Batterie Autonomie Tarif * Smart #1 Pro + 200 kW (272 ch) 66 kWh 420 km 39 990 € Smart #1 Premium 200 kW (272 ch) 66 kWh 440 km 43 490 € Smart #1 Launch Edition 200 kW (272 ch) 66 kWh 440 km 44 790 € Smart #1 Brabus 315 kW (428 ch) 66 kWh 400 km 47 490 €

* Tarif hors bonus écologique (- 4 000 € pour les personnes morales / - 6 000 € pour les particuliers, sauf Brabus : - 2 000 €)