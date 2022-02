Le SUV électrique smart s'appellera... smart #1

Les Smart Forfour et Smart Fortwo appartiennent déjà au passé. Développés par Daimler - devenu Mercedes-Benz Group - ces petits modèles vont prochainement être remplacés par une toute nouvelle gamme de véhicules électriques conçus par la jeune co-entreprise réunissant le constructeur automobile allemand et son homologue chinois Geely.

Présenté l'an dernier, sous les traits du Concept #1, le premier modèle de cette nouvelle ère prend donc la forme d'un SUV citadin d'environ 4,30 mètres de long. Si le style a déjà été figé - le véhicule vient d'entrer en production - la nomenclature de la gamme vient également d'être validée. C'est ainsi que, dans le courant de l'année, sera commercialisé le smart #1.

« Premier-né des produits lancés sur le marché après le renouvellement de la marque, le smart #1 représente l'union parfaite entre une technologie de motorisation électrique et une image d'excellence. Je suis convaincu que le smart #1 remportera un très vif succès auprès de ses clients en Chine comme en Europe, faisant émerger de nouvelles tendances de mobilité urbaine et rehaussant l'image de marque de tous ceux qui auront contribué à son avènement sur chacun de ses marchés », développe Daniel Lescow, vice-président des ventes mondiales, du marketing et du service après-vente de smart Automobile Co., Ltd.