Le SUV 100 % électrique de Jeep est attendu pour 2023

Avec sa carrosserie bi-ton jaune et noire, le petit SUV électrique de Jeep devient une réalité. Conçu sur la plateforme commune eCMP du groupe Stellantis, le véhicule aura sûrement des proportions proches de celles des Peugeot e-2008 et Opel Moka-e. Pendant la présentation, Carlos Tavares ne s’est pas étendu sur le sujet, ne donnant aucune information quant aux caractéristiques du modèle, que ce soit concernant ses proportions, ses motorisations, sa puissance, son nom ou encore son autonomie électrique. Si l’arrivée des premières unités est prévue courant 2023, la communication de la fiche technique et la commercialisation interviendront probablement cet été ou lors du second semestre de cette année.

Même si le véhicule s'éloigne des modèles de la gamme Jeep, certains éléments ont été repris. À l’avant, le SUV affiche des feux horizontaux fins, proches de ceux du Compass, et intégrés dans une calandre noire, elle aussi horizontale à sept « lamelles ». Un discret « e » bleu électrique vient se loger dans l’avant-dernière. Dans les feux arrière, on retrouve la croix du Renegade.

Intégrée au groupe Stellantis, la marque Jeep n’a d’autres choix que de participer aux engagements de l’entité en matière d’électrification et de neutralité carbone promise d’ici 2038.