Le Suzuki S-Cross reçoit sa nouvelle motorisation hybride

Suzuki fait évoluer la palette de motorisations de son SUV S-Cross. Comme annoncé lors de son lancement, le véhicule peut désormais recevoir une motorisation hybride essence-électricité dite « auto-rechargeable ». Une technologie entièrement développée par la marque et non fournie par son partenaire Toyota, comme c'est le cas sur le break compact Swace.

Plus concrètement, livré avec cette nouvelle motorisation 1.5 l Dualjet Hybrid, le S-Cross embarque sous son capot un quatre cylindres essence 1.5 l Dualjet développant 102 chevaux et un moteur électrique de 33 chevaux. L'ensemble offrant alors une puissance combinée de 115 chevaux.

Comme son frère, le Vitara, le S-Cross reçoit en prime une boîte de vitesses robotisée à six rapports. « Le moteur électrique positionné à la sortie de la boîte de vitesses entraîne directement l'arbre de transmission, compensant ainsi les ruptures de couple pour un meilleur agrément de conduite », précise le constructeur japonais.

Disponible en traction (4x2) ou en transmission intégrale Allgrip (4x4)

Côté consommations, Suzuki annonce que le S-Cross 1.4 l Dualjet Hybrid 4x2 est homologué à 5,2 l/100 km. Ce qui représente un gain de consommation « de 9 % par rapport au S-Cross 1.4 l Boosterjet BVA qu'il remplace », commente la marque. En matière d'émissions de CO2, le modèle affiche 118 g/km : ce qui permet aux clients professionnels de bénéficier pendant trois ans d'une exemption de la taxe annuelle sur les émissions de CO2.

Ce nouveau S-Cross Hybrid dispose de deux modes de conduite : un mode standard permettant de combiner les deux énergies pour plus de dynamisme et un mode éco donnant la priorité au moteur électrique. D'une manière générale, « le moteur électrique officie seul dans les phases de démarrage à faible vitesse et, selon les conditions, peut se passer de l'aide du moteur thermique à charge et allure modérées, tout comme à vitesse stabilisée et en marche arrière. » À noter qu'avec cette nouvelle motorisation, le SUV demeure proposé en traction (4x2) comme avec la transmission intégrale Allgrip.