Le syndicat des loueurs longue durée (Sesamlld) partenaire du salon Drive to Zero

En tant que représentant des loueurs de voitures en longue durée, le Sesamlld annonce sa participation en tant que partenaire institutionnel à l'évènement de la mobilité décarbonnée Drive to Zero.

Le groupe de communication Infopro Digital, éditeur d'Auto Infos, Décision Atelier, L'Automobile & L'Entreprise et quatrième organisateur de salons professionnels en France, organisera à Paris, du 6 au 8 avril 2023, au Grand Palais Éphémère, le salon européen Drive to Zero, premier rassemblement des acteurs engagés dans la décarbonation des transports. Un rendez-vous annuel qui mettra en relation les organisations professionnelles, les acteurs publics et les entreprises, pour répondre aux défis du déploiement en matière d’équipements et d’infrastructures, d’usages et de pratiques nouvelles, mais également de financement et d’accessibilité des solutions.

En tant que représentant des loueurs de voitures en longue durée, Sesamlld "est ravi de faire partie des partenaires institutionnels de Drive to Zero. Avec 2 millions de véhicules gérés, près de 2/3 des immatriculations en entreprises chaque année et un parc renouvelé tous les 3 ans, la Location Longue Durée (LLD) est un levier incontestable du verdissement du parc automobile français", fait savoir le syndicat. Les enjeux qui se posent pour la décarbonation des flottes automobiles d’entreprises sont au cœur des préoccupations des professionnels de la filière. L'ensemble des loueurs participe activement à la décarbonation de la filière automobile et accompagne leurs clients, entreprises et particuliers, dans la transition énergétique.